"Gavi está desolado y el vestuario parecía un funeral" - Luis De la Fuente, al borde del llanto, admite vivir su momento más "duro y amargo" en el fútbol

El seleccionador habló tras la victoria sobre Georgia, con el barcelonista lesionándose de gravedad. "Es mi momento más duro en el fútbol", dijo.

España venció a Georgia pero en el vestuario de La Roja parecía que habían perdido, tal y como reconoció Luis de la Fuente después del 3-1 en Valladolid. El seleccionador, al borde del lanto en sala de prensa, aseguró que el grupo está "destrozado" por la lesión de gravedad sufrida por Gavi en la primera mitad del encuentro.

"Es un momento muy difícil y muy duro, para Gavi y el Barça, pero también para la selección y para mí. Estamos destrozados pero el fútbol tiene estas cosas, esta es la parte fea y es algo incontrolable. Parecía que habíamos perdido", dijo el entrenador. Según De la Fuente, Gavi está "desolado" y el vestuario parecía "un funeral".

"El golpe no había sido nada. Ha sido el mal gesto. Ha sido por el control. Ha pisado mal y se le ha ido la rodilla. Esto puede pasar en cualquier situación.Ha sido un accidente, una desgracia. Estaba perfecto para jugar, estaba fresquísmo y fenomenal. Venía de no jugar el fin de semana y no tenía ningúnproblema. Con otro jugador lo estaríamos lamentando igual", aseveró.

Sobre cómo estaba Gavi, sostuvo que "estaba roto, destrozado. No comprendía que esto le podìa pasar a él. Creemos que somos invulnerables y no es así. En el descanso el vestuario parecía un velatorio. La vida tiene estas cosas. Es el momento más duro y amargo que he vivido en el fútbol".

Qué lesión tiene Gavi

Es pronto para saber qué lesión tiene exactamente Gavi, pero preocupa y mucho. Se dolía, miraba al cielo, parecía irse llorando al vestuario y se tapaba la cara con las manos, mientras que el público de Zorrilla le ovacionaba dándole fuerzas, entendiendo que la lesión de Gavi era realmente grave.

El '9' de España se marchó a los vestuarios y se espera que en las próximas horas se haga pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión. De momento, su situación preocupa a La Roja y también al Barcelona. Especialmente después de que la Federación confirmara, incluso durante el partido, que Gavi sufrió una "lesión importante en la rodilla derecha". Con lo cautos que suelen ser los servicios médicos a la hora de informar lesiones, que hablen de "lesión importante" ya es para encender alarmas.

De hecho, algunas informaciones aseguran que Gavi se perderá todo lo que resta de temporada, incluyendo la Eurocopa y los Juegos Olímpicos del próximo año.