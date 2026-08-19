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Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

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«Luego veremos qué pasa en el futuro»: el controvertido Kaua Santos defenderá la portería del Eintracht en la DFB-Pokal

DFB-Pokal
SC St. Toenis vs Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
Kaua Santos

El controvertido Kaua Santos estará bajo palos este viernes (18:00) en la primera ronda de la Copa de Alemania ante el FC St. Tönis, de quinta división, pero el debate sobre la portería seguirá acompañando al equipo de la Bundesliga, el Eintracht Frankfurt.

El técnico de regreso, Adi Hütter, confirmó la participación del brasileño, pero dejó abierta la cuestión sobre el fichaje de un nuevo portero. "Luego veremos qué más pasa en el futuro", dijo el austríaco este miércoles.

La dura derrota del Frankfurt en el ensayo general del pasado domingo ante el club inglés de la Premier League FC Brentford (0-7) reavivó el ya conocido debate sobre Santos. Según informaciones de los medios, Hütter ha perdido la confianza en el jugador de 23 años. Noah Atubolu (SC Friburgo) y el ex del Frankfurt Lukas Hradecky (AS Monaco) son considerados candidatos para el traspaso. Hütter no quiso comentar el fichaje de posibles refuerzos, también en otras posiciones.

Al menos, Hütter podrá contar con Robin Koch en la Copa. El capitán y jefe de la defensa había sufrido una leve conmoción cerebral en el partido ante el Brentford. "Parto de la base de que jugará", dijo el técnico, que, según sus propias palabras, analizó el partido de Londres con sus pupilos: "Algo así, de esta manera, no puede pasar en absoluto. Hemos hecho un análisis claro. Ha sido un toque de atención."

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