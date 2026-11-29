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Luciano Valente lamenta el 1-1 del Feyenoord ante el Ajax en De Klassieker. Según el capitán del equipo de Róterdam, podrían haber conseguido mucho más. Por eso considera «muy doloroso» el penalti fallado por Nacho Ferri.

«Creo que hoy merecíamos más», comienza Valente ante las cámaras de ESPN. «Creo que esa es también la sensación general».

«Empezamos con una falta de intensidad increíble, igual que contra el Porto. Después, tras el gol, tuvimos mucho control y lo mantuvimos durante todo el partido».

«Tampoco creamos ocasiones clarísimas, pero me parece evidente que tuvimos el control y merecimos más», afirma Valente. «Vamos mejorando paso a paso. Lo hicimos contra el Porto y también hoy. Pero hoy nos ha faltado lo más importante: los tres puntos».

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A continuación, Hans Kraay junior pregunta a Valente si Nacho Ferri, que no estaba teniendo un buen partido, encabeza la lista de lanzadores de penaltis. «Sí, Ferri es el primero», aclara Valente de inmediato.

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Por eso no se planteó discutirlo y optó por dejar que el español se concentrara por completo. «Ahora es el número uno y creo que debe concentrarse y lanzarlo».

«Si estás en la lista y él está ahí detrás, tienes que estar preparado. Que ahora haya fallado es otra cuestión. Ferri es delantero y quiere marcar. Que haya fallado hoy es doloroso para nosotros. Pero tiene que levantar la cabeza y seguir adelante».

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El penalti fallado por Ferri refleja el momento que atraviesa. El delantero solo ha marcado una vez en los últimos ocho partidos entre todas las competiciones.

«Al final, teníamos que ganar aquí», lamenta Valente sobre el empate. «Hace ya un tiempo que no lo conseguimos, pero al menos ha sido positivo que hoy jugáramos con energía».