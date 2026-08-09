Luciano Valente le da al Feyenoord una ajustada victoria en el derbi tras una lluvia de ocasiones y se salva en el tiempo añadido

El derbi de Róterdam ha terminado con una victoria por 0-1 del Feyenoord. Luciano Valente lideró a su equipo como capitán hacia el triunfo. El conjunto de Róterdam generó ocasiones suficientes para sentenciar antes el partido, pero solo encontró la red en una ocasión.

Tras apenas un minuto, Ayase Ueda tuvo una ocasión clarísima. El delantero pudo rematar de cabeza solo dentro del área pequeña, pero no logró dirigir su remate entre los tres palos. El Sparta quedaba avisado de inmediato. Unos minutos después, Anis Hadj Moussa sí encontró la red, pero el atacante estaba en fuera de juego, por lo que el 0-0 se mantuvo en el marcador.

El derbi de la ciudad tuvo un arranque intenso, en el que ambos equipos se mostraron amenazantes. El Feyenoord jugaba con facilidad y combinaba con frecuencia hasta las inmediaciones del área, aunque todavía generaba pocas ocasiones claras. El Sparta aprovechó los grandes espacios en la defensa del Feyenoord y por esa vía llegó a disponer de buenas oportunidades.

El Sparta mantuvo las líneas muy juntas, por lo que el Feyenoord tuvo que buscar un hueco en espacios reducidos. A los 35 minutos, el equipo de Giovanni van Bronckhorst lo encontró. Gjivai Zechiël puso el balón al área y encontró a Valente, que no dudó ni un instante y convirtió el centro en el 0-1.

Tras el descanso, el Feyenoord salió de nuevo con fuerza. Valente volvió a poner a Ueda en posición de remate, pero el delantero no logró marcar el primero de su temporada. El ataque del Feyenoord continuó, ya que dispuso de tres ocasiones. Valente, Zechiël y Hadj Moussa no lograron ver sus remates acabar en la red.

Aun así, el Feyenoord contuvo la respiración por un momento cuando Givairo Read cayó al césped con mucho dolor. Ayoni Santos siguió con el movimiento tras un balón largo y golpeó al lateral izquierdo en la rodilla, que pareció hiperextenderse. Read fue atendido durante varios minutos, pero finalmente pudo continuar.

El Feyenoord parecía cada vez menos concentrado. Tras la pausa de hidratación, el Sparta fue con insistencia en busca del empate y los espacios en el equipo del sur de Róterdam se hicieron cada vez mayores. Aun así, eso no le dio al conjunto de Spangen grandes ocasiones.

Cuando en la primera hora parecía no haber ni una nube en el cielo para el Feyenoord, los fallos de cara a puerta mantuvieron la emoción hasta el final. Poco antes del final, Milan Zonneveld pareció darle por fin el empate al Sparta, pero estaba en fuera de juego y el gol fue anulado. En el último segundo, Zonneveld volvió a parecer marcar, pero en la acción previa a su buen cabezazo dio un empujón. Ese tanto también fue anulado. Así, el Feyenoord defendió el 0-1 hasta el pitido final y Van Bronckhorst sumó sus tres primeros puntos.