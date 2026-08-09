Luciano Valente, feliz con la llegada del jugador del Feyenoord: «Es un jugador fantástico»

El recién nombrado capitán del Feyenoord, Luciano Valente, marcó el domingo el único gol en el derbi de la ciudad ante el Sparta (0-1). Tras el partido, el centrocampista compareció ante las cámaras de ESPN, donde habló, entre otras cosas, sobre la capitanía y su relación en el campo con Gjivai Zechiël.

Valente se deshace en elogios hacia Zechiël. "Gjivai es un jugador fantástico. Estoy muy contento de que esté aquí. Me entiendo muy bien con él y trabajamos mucho juntos. Hoy también se pudo ver claramente."

Valente se refiere, entre otras cosas, al gol inicial, que fue preparado por Zechiël. "Es simplemente un balón espectacular. Lo trabajamos mucho", afirma. Al mismo tiempo, el centrocampista reconoce que fallar ocasiones estuvo a punto de costarle caro al Feyenoord en la recta final.

Nuevo rol

"Tuve que ir al despacho y entonces el cuerpo técnico me explicó cómo me veía. Saben cómo fue una parte del año pasado", cuenta Valente. "Después, el cuerpo técnico me preguntó si estaba abierto a asumir la capitanía."

"Creo que es una evolución muy bonita para mi carrera. También siento esa responsabilidad", continúa Valente, que nota que cuenta con el apoyo de sus compañeros.

La temporada pasada, la capitanía fue un tema candente en el conjunto de Róterdam. Robin van Persie nombró a Sem Steijn capitán y le quitó el brazalete a Quinten Timber. Finalmente, Timon Wellenreuther fue el capitán del Feyenoord.

El centrocampista de 22 años no siente una presión extra por su nuevo rol. "Por supuesto, se mira mucho más a un capitán, pero para mí no se siente como presión. Lo veo más bien como una responsabilidad y quiero asumir cierto liderazgo en los partidos. No dudé en hacerlo", concluye.