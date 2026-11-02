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Luciano Spalletti ha hecho un llamamiento a la afición de la Juventus para que apoye al equipo en lugar de convertir el Allianz Stadium en un ambiente tóxico. Pese a lograr una victoria crucial por 2-0 ante su rival, el Nápoles, el técnico de la Juventus no tardó en abordar la creciente tensión entre la grada y el terreno de juego tras los últimos malos resultados.

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La magia en los últimos minutos asegura tres puntos vitales entre las protestas de la afición

La Juventus afrontaba el partido bajo una enorme presión tras una pésima derrota por 2-0 ante un Genoa amenazado por el descenso. La frustración estalló antes del inicio, con aficionados protestando a las puertas del Allianz Stadium e insultando a los jugadores desde el pitido inicial.

Pese al ambiente hostil, el equipo local acabó encontrando el gol. En los primeros compases, Juan Cabal estrelló un balón en la madera, mientras que Guglielmo Vicario realizó una parada brillante para impedir que marcara Lorenzo Lucca. El punto de inflexión llegó cuando Luca Marianucci, del Nápoles, vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a los visitantes con diez jugadores.

La Juventus aprovechó su superioridad numérica de forma espectacular. Dos disparos lejanos de Kerim Alajbegovic y Jeremie Boga en los últimos minutos sellaron una victoria por 2-0 muy necesaria y desataron celebraciones cargadas de emoción en la banda, donde Spalletti abrazó afectuosamente a su cuerpo técnico tras el pitido final.

Spalletti elogia la capacidad de reacción de la plantilla

En declaraciones a DAZN Italia después del partido, Spalletti atribuyó de inmediato el mérito a sus jugadores y a su cuerpo técnico. «Sufren conmigo, también trabajan de la mañana a la noche. Soy el primero en llegar y el último en marcharme, pero ellos suelen estar conmigo durante casi todo ese tiempo», afirmó. «Sin embargo, el mérito esta noche debe ser del equipo.

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»Consiguieron sacar fuerzas de su interior y encontrar esas ganas de dar el primer paso, de avanzar, de pensar en positivo. Y lo lograron en la segunda parte con algunos ajustes. Creo que esta noche merecieron plenamente la victoria y recuperaron parte de la autoestima respecto al fútbol que pueden jugar».

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Recuperar la confianza perdida y combatir la negatividad

La reciente mala racha había hecho mella en el ánimo de la plantilla de la Juventus. Spalletti reconoció lo rápido que la negatividad puede afectar al rendimiento sobre el terreno de juego y señaló que la falta de confianza suele extenderse por un equipo que atraviesa dificultades.

«Lo único que podemos hacer es estar a su lado, pero hay jugadores que realmente caen en esa espiral y pierden la confianza en todo lo que hacen, incluso en las cosas más normales», admitió Spalletti. «Cuando se falla un pase sencillo o se duda a la hora de tomar una decisión, algo peor que tomar la decisión equivocada, esa falta de confianza se transmite al resto del equipo».

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Un llamamiento a la unidad antes de los partidos decisivos

La Juventus debe utilizar ahora esta victoria como base para reconducir su temporada y reparar su deteriorada relación con la afición. Con una plantilla mermada, Spalletti sabe perfectamente que un ambiente hostil en casa solo dificultará sus progresos en los próximos partidos.

«Solo tenemos que seguir adelante. Es un momento que debemos afrontar; después, podéis hablar de lo que queráis», añadió. «Ahora mismo debemos mantenernos firmes, junto a un estadio cuya verdadera cara es la de la segunda parte, luchando al lado del equipo.

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»Podéis decir que Spalletti no vale, que ese jugador no vale, que hay que echar a todos, pero ahora mismo necesitamos estar unidos y este estadio debe volver a ser nuestra fortaleza».

Concluyó con una última petición de unidad: «Aunque no les demos muchas alegrías, seguimos necesitando a nuestra afición a nuestro lado. Por eso agradecemos a todos los que hoy nos aplaudieron y se quedaron con nosotros. Este es un momento para darnos la mano y permanecer unidos, intentar avanzar y ser positivos, algo que no es fácil cuando somos tan pocos los disponibles. Fue una victoria merecida por los jugadores, que se merecen un gran aplauso».