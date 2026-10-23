Luciano Spalletti recurre a Lionel Messi para dar una lección a la Juventus tras su frustrante empate ante el Rennes en la Europa League

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Luciano Spalletti acabó indignado después de que la Juventus se dejara puntos ante el Rennes en la Europa League y puso a Lionel Messi como ejemplo de lo que le falta actualmente a su plantilla. El técnico de la Juventus señaló la falta de agudeza mental individual como el principal obstáculo que impide a su equipo alcanzar el siguiente nivel en la competición europea.

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Spalletti exige una mentalidad de élite a las estrellas de la Juventus

La Juventus empató 2-2 el jueves por la noche, un resultado que dejó a su entrenador dando vueltas en la cama. Spalletti fue contundente al valorar el empate: aunque el nivel de juego había mejorado, a sus jugadores aún les falta la contundencia necesaria para competir por los grandes títulos. El técnico destacó la diferencia entre un deportista de alto nivel y un auténtico campeón, y puso como ejemplo a seguir para su plantilla a un ganador de ocho Balones de Oro.

«Messi, por ejemplo, tiene la capacidad de sintetizar lo que está sucediendo. La acción viene después de la idea y de saber anticiparse. Eso es lo que marca la diferencia entre un buen jugador y un campeón, que es quien se anticipa a todo. Primero cuentan los ojos y la cabeza; luego viene la técnica. Cuando se presentan ocasiones delante de la portería, como hoy, hay que ir a por ellas y no esperar a que te las sirvan», declaró Spalletti a Sky Sport Italia.

Frustración por el gol anulado a Lucumi

Getty Images

Uno de los momentos más comentados de la noche fue un gol de Jhon Lucumi en los últimos minutos que los árbitros acabaron anulando. La decisión impidió que la Juventus culminara una remontada de forma dramática, y Spalletti se mostró visiblemente irritado por la interpretación del reglamento en el tramo final del encuentro. A su juicio, la defensa del Rennes había tenido tiempo suficiente para resolver la situación antes de que se produjera la jugada.

«El árbitro estuvo bien, pero no tanto en la decisión sobre el gol anulado a Lucumi. Oí decir a un amigo que la regla es bastante clara, pero, tal como ocurrió la jugada, deja cierto margen a la interpretación. Me decepcionó. El defensa del Rennes vio venir el balón y tuvo tiempo de sobra para decidir qué hacer, pero tomó una decisión equivocada sin que ninguno de nosotros le molestara», explicó.

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Errores defensivos y noches sin dormir

Pese a la mejoría en ataque, al entrenador de la Juventus le siguen preocupando los goles encajados por su equipo. Señaló que al conjunto a menudo le cuesta cubrir rápidamente grandes espacios del campo. La incapacidad para pasar con eficacia del ataque a la defensa propició dos goles que el veterano técnico calificó de «evitables» en el contexto del partido.

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«Estamos un poco acostumbrados a esto. Es un problema de base que arrastramos desde hace tiempo. No nos sentimos cómodos avanzando, pero, si el balón vuelve rápido, tenemos que adelantar líneas rápido. El balón manda, tenemos que recuperarlo y a veces tardamos un poco. Pero hoy ya lo estábamos haciendo bien, porque a menudo optamos por ir a presionar a su centrocampista cuando salía. Por desgracia, encajamos dos goles que no deberíamos haber encajado», analizó Spalletti

Preocupación por el estado físico ante un calendario cargado

Getty Images

A las preocupaciones del entrenador se suma una posible lesión de Zeki Celik, que tuvo que ser sustituido en el descanso. Con tan poco tiempo entre partidos, la baja del defensa podría exigir aún más a una plantilla que ya está siendo puesta a prueba. Spalletti admitió que parece difícil que el jugador se recupere a corto plazo, lo que añade otra preocupación a las noches en vela del técnico mientras busca regularidad.

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«Notó un endurecimiento muscular y dijo que cree que no se ha hecho nada, pero veo difícil recuperarlo en dos días», admitió el entrenador al ser preguntado por el cambio. «Sigo sin dormir por las noches, aunque lo hayan hecho mejor: si no gano los partidos, no estoy contento. Los jugadores parecieron responder muy bien, elevaron el nivel y todavía nos faltan cosas. Es un objetivo que teníamos que tener presente desde el primer momento».