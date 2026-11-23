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La Juventus goleó 4-0 al Venezia y Randal Kolo Muani marcó de penalti. Sin embargo, Luciano Spalletti no quiere que el delantero francés se conforme: cuestionó su comodidad como delantero centro y le exigió importantes mejoras tácticas.

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Spalletti exige más pese a la contundente victoria ante el Venezia

La Juventus logró una contundente victoria por 4-0 ante el Venezia , pero el marcador no dio tregua a Kolo Muani. Pese a marcar de penalti, el delantero francés de 27 años sigue bajo el escrutinio de Spalletti, entrenador del equipo turinés.

Con ese gol, Kolo Muani suma solo dos tantos en 12 partidos de la Serie A esta temporada. En lugar de elogiar su aportación desde los once metros, Spalletti dejó claro que sigue esperando mucho más del delantero.

Spalletti señala sus dificultades tácticas como delantero centro

En declaraciones a DAZN tras el partido, Spalletti explicó que la acumulación de encuentros le obliga a utilizar a Kolo Muani como un nueve tradicional. Con numerosas opciones ya disponibles en las bandas, insistió en que el internacional francés debe adaptarse a jugar como referencia ofensiva.

«Con todos estos partidos, necesito otro delantero por el centro», advirtió Spalletti. «Tengo tres extremos por la derecha: [Francisco] Conceicao, [Edon] Zhegrova y Nico Gonzalez. Por la izquierda tengo a [Kerim] Alajbegovic, [Kenan] Yildiz y [Jeremie] Boga. Tengo que animarlo a jugar arriba».

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Spalletti señaló después una carencia concreta de Kolo Muani al recibir de espaldas cuando juega por el centro: «Debe ser capaz de encontrar espacios para atacar a la espalda de la defensa. Cuando recibe el balón por el centro con un defensa detrás, no se siente cómodo. También lo necesito arriba, aunque Ekhator está aquí ahora».

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El elevado precio del fichaje pesa sobre el delantero francés

Las francas críticas públicas de Spalletti llegan en medio de un escrutinio cada vez mayor sobre el rendimiento de Kolo Muani en Turín. La Juventus realizó una importante inversión para hacerse con sus servicios y pagó cerca de 40 millones de euros (sin contar las primas) para ficharlo el pasado verano.

Ante semejante desembolso, al francés le ha costado justificar el precio de su fichaje en los primeros meses de la temporada. Sus dos goles en 12 partidos de liga están por debajo de lo esperado de un fichaje importante para el ataque.

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Adaptarse será clave para hacerse con un puesto habitual en el once

Con una fuerte competencia en ambas bandas y Jeff Ekhator también luchando por tener minutos en el centro, Kolo Muani se enfrenta a una exigencia táctica clara. Mientras la Juventus afronta un calendario exigente, el francés debe demostrar pronto que puede disputar duelos físicos de espaldas a la portería y desmarcarse con eficacia a la espalda de la defensa.