Compartir Sigue a GOAL en Google

Luciano Spalletti ha expresado su frustración tras el empate 2-2 de la Juventus ante la Fiorentina y ha cuestionado la incapacidad del equipo para mantener un nivel alto durante los 90 minutos. Pese a la reacción de la Juventus en el estadio Artemio Franchi, el entrenador admitió que el equipo aún está lejos del nivel necesario para luchar por los grandes títulos.

Anuncios

Spalletti exige más a una Juventus irregular

Spalletti no ocultó su decepción tras un caótico empate contra la Fiorentina y sugirió que a su equipo le falta actualmente la fortaleza mental necesaria para mantenerse en la lucha por el título. La Juventus mostró destellos de calidad, pero sus fallos de concentración permitieron a la Fiorentina seguir en el partido hasta el pitido final. El entrenador se mostró especialmente crítico con el bajón táctico de sus jugadores en fases clave del encuentro.

«Me gustaría mejorar algunas cosas, pero ya nos ha pasado varias veces que no hemos sido capaces de rendir al máximo individualmente y, por tanto, tampoco como equipo», explicó Spalletti a Sky Sport Italia. «En un mismo partido cometemos errores demasiado simples y luego tenemos los arranques que nos permiten marcar. Después no sentenciamos el partido. Hay varias cosas que mejorar. No supimos aprovechar situaciones fáciles para el nivel de fútbol que debemos mostrar».

El entrenador critica el «ingenuo» desastre en el marcaje zonal

Spalletti apuntó a la frágil organización defensiva de su equipo tras encajar un primer gol demasiado fácil. El veterano técnico se mostró visiblemente frustrado por la falta de atención en defensa y señaló, en concreto, el grave fallo en una jugada a balón parado que permitió a Mateo Pellegrino castigarles y abrir el marcador. Al analizar ese córner decisivo, Spalletti lamentó la interpretación rígida e ingenua de sus jugadores de sus responsabilidades en el marcaje zonal.

«Lo pusieron en el segundo palo porque habían visto que teníamos un espacio libre allí, pero quien está en el campo y organiza la defensa zonal debe ajustarla en función de dónde estén los rivales», añadió.

Anuncios Anuncios

Problemas para mantener la continuidad táctica

La principal queja de Spalletti es la incapacidad del equipo para mantener un nivel alto durante algo más que breves periodos. Señaló una pauta recurrente: la Juventus parece perder el rumbo después de un buen comienzo, lo que provoca una pérdida de confianza. El entrenador cree que esa falta de una identidad clara a lo largo del partido impide al club alcanzar su verdadero potencial en la clasificación de la Serie A.

Related Topics

«De vez en cuando nos ahogamos en un vaso de agua y perdemos también un poco de seguridad y tranquilidad», declaró Spalletti a DAZN. «Hacemos algo bien durante diez minutos, luego dejamos de participar y no encontramos continuidad. A veces no actuamos, no tomamos decisiones, tenemos que ir y hacer algo. Cuando nos quedamos con dudas, es un problema: quienes dudan casi nunca consiguen llevarse algo importante. No estoy muy contento porque no mostramos de forma constante un nivel de fútbol que nos permita aspirar a algo importante».

Spalletti responde al temor de perder el vestuario

Pese a la evidente tensión en torno al rendimiento del equipo, Spalletti rechazó las insinuaciones de que estaba perdiendo el control de la plantilla. En la rueda de prensa posterior al partido, le preguntaron si temía que los jugadores hubieran dejado de seguir sus instrucciones. El técnico negó rápidamente esa posibilidad e insistió en que la relación entre el cuerpo técnico y la plantilla sigue siendo sólida pese a las recientes frustraciones sobre el terreno de juego.

Anuncios

«¿Si tenía miedo de perder al equipo? Son cosas que forman parte de los recursos que hay que mostrar. De ninguna manera voy a perderlos. Abrazo a todos mis chicos cada día y hablo con ellos. Los directivos siempre están ahí, observándonos, controlándonos. Busco la solución para hacerlo mejor y estamos incluso cerca, porque esta noche hicimos muy bien una parte del partido», afirmó.