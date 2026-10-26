Luciano Spalletti cuestiona la mentalidad de la Juventus en la segunda parte pese a que el nuevo sistema táctico le dio una victoria crucial ante el Lecce

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Luciano Spalletti ha expresado su frustración por el rendimiento de la Juventus en la segunda parte, pese a que su equipo volvió a ganar el domingo con un 2-0 ante el Lecce. El técnico vio cómo sus ajustes tácticos daban resultado en los primeros compases, pero la falta de valentía tras el descanso le dejó preocupado.

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Spalletti analiza el cambio táctico

La Juventus logró dejar atrás sus recientes dificultades ante la Lazio, con un 3-0, al conseguir tres puntos vitales en el Via Del Mare. La victoria se cimentó en una primera parte dominante, en la que los goles de Weston McKennie y Douglas Luiz, que estrenó su cuenta goleadora en partido oficial, dieron a los visitantes el control absoluto. Sin embargo, el partido cambió tras el descanso: la Juventus pareció replegarse y permitió que el Lecce volviera a meterse en la contienda, pese a su falta de acierto de cara a portería.

Spalletti optó por un centro del campo de tres jugadores para apoyar a la pareja de delanteros formada por Randal Kolo Muani y Nick Woltemade. «Hablamos de lo que más necesitábamos», dijo el entrenador, según recoge Football Italia. «Cambiamos algo a nivel táctico al jugar con tres centrocampistas, porque en momentos así necesitas más solidez y claridad, e hicimos lo más lógico».

Aunque el cambio aportó seguridad defensiva, obligó a dejar fuera a algunos de los jugadores de banda más habituales de la plantilla. Spalletti reconoció que, si bien el nuevo sistema aporta estabilidad, exige encontrar un equilibrio. «Pero también hay que colocar a los jugadores en posiciones en las que rindan bien, y eso significa dejar fuera a futbolistas de banda que antes nos habían dado buen resultado», añadió.

Frustración por el bajón en la segunda parte

Pese al resultado favorable al término del partido, el entrenador de la Juventus se mostró visiblemente frustrado por la forma en que su equipo gestionó la ventaja. En los segundos 45 minutos hubo una clara caída de intensidad: el Lecce asumió más riesgos y tuvo mucho más el balón. Spalletti cree que a sus jugadores les faltó fortaleza mental para mantener la iniciativa y sentenciar el encuentro cuando tuvieron ocasión de hacerlo.

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«Los jugadores hicieron un partido muy bueno en cuanto al ritmo y a jugar sin cerrarse. Bajamos un poco en nuestra gestión en la segunda parte y entonces todo se volvió más difícil porque tuvimos menos valentía. Teníamos que hacer lo mismo que en la primera parte. Encontramos este sistema, que aporta solidez, y estamos contentos con ello porque enseguida vimos una mejor actuación colectiva. En la segunda parte, sin embargo, pareció que dimos un paso atrás», explicó Spalletti.

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La reacción a los ajustes del Lecce

El partido cambió cuando el entrenador del Lecce, Luca Gotti, modificó su planteamiento táctico en el descanso. Al pasar a una defensa de tres e implantar un marcaje individual, los locales lograron dificultar la salida de balón de la Juventus. Spalletti admitió que su equipo no supo reaccionar a esos cambios, lo que dio lugar a una actuación sin fluidez durante el resto de la noche, en la que el portero se vio obligado a dar muchos pases.

«Salieron con un 4-3-3 y en la segunda parte jugaron con tres atrás y pasaron al marcaje individual. Nos quedamos quietos, no presionamos con fuerza y dejamos de sacar el balón desde atrás. El portero tuvo que dar muchos más pases en la segunda parte. Teníamos dos goles de ventaja, pero eso no era motivo para perder la mesura. No encajamos ningún gol, pero tampoco fuimos muy decididos a la hora de intentar cerrar el partido», concluyó Spalletti.

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Elogios a Douglas Luiz en el centro del campo

Uno de los grandes aspectos positivos para la Juventus fue la actuación de Luiz, que por fin se pareció al jugador que el club esperaba cuando llegó. Más allá de su gol, el brasileño fue fundamental para recuperar el balón y dar continuidad al juego durante la primera parte. Fue una actuación que por fin mostró al «verdadero» Luiz, con la garra y la calidad técnica que necesita el renovado centro del campo de Spalletti para rendir al máximo ante rivales de la Serie A.

Spalletti no tardó en destacar el esfuerzo y la influencia del exjugador del Aston Villa en el funcionamiento del equipo. «Hoy hizo un gran partido: luchó, corrió, peleó por todas partes y nos ayudó a resolver ciertas situaciones cuando lo necesitábamos», señaló el entrenador.