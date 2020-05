Lucho González no se resistió y llenó de elogios a Riquelme: "Tengo un video de él guardado"

El jugador, identificado con River, aprovechó una entrevista que le hicieron para detallar una vez más su fanatismo por el ídolo de Boca.

El nombre de Juan Román Riquelme trae consigo una catarata de elogios de sus colegas, que lo admiran y recuerdan a pesar del paso de los años. Uno de esos casos es el de Lucho Gonzalez, ex River, quien en plena entrevista confesó que guarda un video del ídolo de Boca, a quien idolatra y por quien llamó Román a su propio hijo.

El respeto y la admiración por el Diez no es solamente de parte de los hinchas del Xeneize, sino también de cualquier camiseta a lo ancho de todo el mundo. En diálogo con 90 minutos de fútbol, por Fox Sports, el actual futbolista del Atlético Paranaense se rindió al recordarlo: "No iba al gimnasio, pero te ponía el brazo y no podías sacársela", sostuvo entre risas, con el apoyo de Oscar Ruggeri.

"Tengo un video, es de un Boca contra , 14 o más segundos tuvo la pelota, no se la podía sacar", reconoció el ex River.

LOS ELOGIOS DE LUCHO GONZÁLEZ A JUAN ROMÁN RIQUELME#90MinutosFOX - El ex River confesó que tiene guardado un video en el que intenta sacarle la pelota al ídolo de Boca y no lo consigue por varios segundos. pic.twitter.com/vTXegB9zr1 — FOX Sports (@FOXSportsArg) May 21, 2020

Para concluir, Gonzalez aclaró: "Y los que dicen que lo que hacía lo hacía porque jugaba en Argentina, que miren la final contra el ". Contundente al defender a su ídolo.