«Lucha por su vida»: se agrava el estado de salud de un jugador español que perdió el conocimiento en el campo

El club Tenerife anunció el deterioro del estado de salud de su delantero Jesús de Miguel, tras sufrir una grave lesión durante el partido ante el Andorra en la Segunda División española, después de que perdiera el conocimiento a raíz de un violento choque con el portero rival, Nono, y fuera trasladado al hospital, donde recibe tratamiento en la unidad de cuidados intensivos.

El club emitió un comunicado durante las primeras horas de la mañana del martes, en el que reveló el empeoramiento del estado del jugador, afirmando: "El estado de salud de Jesús de Miguel se ha deteriorado desde el punto de vista neurológico. Se publicará más información en las próximas horas".

El Tenerife ya había anunciado en un comunicado anterior el traslado de su delantero a la unidad de cuidados intensivos del "Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria", precisando que su estado era estable, pero grave, con el equipo médico a su lado haciendo seguimiento de la evolución de su situación.

La lesión se produjo durante el tiempo añadido de la segunda parte, cuando el partido reflejaba un empate 2-2, ya que De Miguel se lanzó a por un balón aéreo cerca de la línea del centro del campo, antes de que Nono, el portero del Andorra, interviniera con fuerza en un intento de alcanzarlo, chocando ambos jugadores y cayendo el delantero del Tenerife al suelo sin conocimiento.

Los jugadores de ambos equipos se apresuraron a pedir la intervención médica, mientras que el portero recibió una tarjeta roja, antes de que De Miguel fuera trasladado en camilla fuera del campo y luego en una ambulancia al Hospital de La Candelaria.

Los informes señalaron que sufrió una parada cardíaca tras el choque, y que su estado se estabilizó durante el traslado en ambulancia, pero llegó al hospital sin conocimiento.

El árbitro Pérez Hernández comunicó a los capitanes de ambos equipos y a sus entrenadores la decisión de suspender el partido, en medio de un estado de conmoción entre los jugadores, antes de que varios compañeros de De Miguel se dirigieran al hospital para interesarse por su estado.