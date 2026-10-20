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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Lucas Hernández pone fin a su ausencia y Vitinha firma una cifra histórica en la cumbre entre el PSG y el Barcelona

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Liga de Campeones
Lucas Hernández
Vitinha
Francia
España
Portugal

Batalla al rojo vivo por el liderato

Lucas Hernández y Vitinha estuvieron presentes en la alineación del Paris Saint-Germain para enfrentar al Barcelona, esta noche del martes, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

La cuenta de estadísticas "Statsdufoot" señaló que Lucas Hernández será titular con el Paris en la Champions League en el estadio "Parque de los Príncipes" por primera vez desde el duelo ante el Barcelona el 10 de abril de 2024.



Y añadió: "Vitinha no se ha perdido ninguno de los 57 partidos del Paris Saint-Germain en la Champions League desde que se incorporó al club parisino en el verano de 2022".


Antes del inicio del partido de esta noche, el Saint-Germain ocupa el primer puesto con 6 puntos, aventajando por diferencia de goles al Barcelona, segundo clasificado.



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