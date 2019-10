Lucas Hernández, entrevista exclusiva: "Barça y Madrid están por encima de resto"

Lucas Hernández repasa en una entrevista exclusiva a DAZN sus inicios en el fútbol, su paso por el Atleti o el fichaje por el Bayern.

Cómo fue su infancia tras la marcha de su padre

Sobre su padre, Jean-François Hernández, exjugador del entre otros equipos, quien dejó a la familia cuando Lucas era un niño, el jugador se sincera:

“Mi madre, mi hermano y yo pronto nos convertimos en un trío unido después de la separación. Theo y yo siempre tuvimos el fútbol con nosotros: mañana, tarde y noche. Jugamos juntos todo el tiempo. Mi hermano es mi mejor amigo, estamos muy unidos.

“No, nunca entendimos por qué se fue, así que crecimos con nuestra madre. Ella vivió, trabajó y nos dio todo. No echamos de menos nada. Ahora Theo y yo nos hemos convertido en futbolistas profesionales, por lo que ella puede sentarse y disfrutar un poco de su vida".

"Ella nos contó lo que sucedió, ellos se separaron. Un día mi padre se fue de repente y nunca más volvimos a saber de él. Por supuesto que fue un poco difícil por no tener un padre a nuestro lado. Pero mi madre ha tenido mucho éxito a la hora de cumplir los roles de madre y padre. Mi hermano y yo tuvimos una infancia complicada pero bonita”.

Lucas afirma que “nunca intenté contactar con él. Claro que cuando era joven pensaba dónde podría estar y me hubiera gustado saber más al respecto. Sin embargo, cuanto más tiempo ha pasado, menos estuvo en mis pensamientos. Pensé más en mí y en mi vida cuando crecí. Finalmente me quedó claro que se fue porque no nos amaba. Y si no nos amaba, entonces era mejor que se fuera. Ahora tengo 23 años y tenía cinco o seis años cuando se marchó. Han pasado ya unos 16 o 17 años desde que no hemos sabido nada más de él”.

El jugador del Bayern explica que “no sé dónde está, qué hace, si todavía está vivo o no. Mientras tanto, yo mismo he fundado mi pequeña familia. Como no se ha puesto en contacto con nosotros hasta ahora, supongo que no estará interesado o simplemente no tiene ganas de unirse a nosotros”.

Hernández relata cómo fue su vida familiar: “Mis abuelos nos apoyaron económicamente para que pudiéramos vivir en una casa e ir al colegio. Por eso digo que mi abuelo es como mi padre y mi abuela como mi segunda madre. Han hecho el máximo en cuanto a esfuerzo económico y nos han ayudado mucho con todo”.

La llegada de su hermano Theo al Atlético y cuándo supo que sería profesional

“Estaba feliz por él, pero también pensé que sería bueno si algún día pudiera jugar para un club como ese. Así que he trabajado aún más en mí mismo, para que el club llame mi atención. Seis meses después, el director de la cantera se acercó a mi madre y le dijo que al Atlético le gustaría tener al hermano de Theo con él.

También explica Lucas Hernández cuando se dio cuenta que podía llegar a ser futbolista profesional: “Nunca creí en mí mismo. Cuando tenía 16 o 17 años, la primera vez que fui con el equipo nacional francés pude sentir un poco que tenía las cualidades. A esa edad tuve la gran esperanza de que algún día entrenaría con los profesionales”.

Su llegada a la cantera del Atlético

La figura de Simeone y su relación con él

Sobre sus días en la cantera del Atlético destaca que “era joven y en el Atlético todos los jugadores a mi alrededor eran muy fuertes. Me pregunté por qué debería tener éxito yo y no otro. Realmente había muy buenos jugadores allí y para convertirte en profesional, debes ser fuerte, paciente y, sobre todo, afortunado. Afortunadamente, eso sucedió”.

“Tenía un gran respeto por él porque es muy respetado en el club. Puedes ver de inmediato que tiene un carácter extraordinario. En el primer entrenamiento me concentré enormemente para no hacer pases erróneos. Cuando jugué a sus órdenes por primera vez sentí la presión y también me estremecí porque me dije a mí mismo que esta es tu oportunidad, tienes que jugar bien. Si no hubiera tenido éxito podría haber terminado antes de que incluso comenzara correctamente. Afortunadamente jugué muy bien y se me permitió continuar entrenando con los profesionales, a pesar de que no estaba acostumbrado a ellos en ese momento”.

“Incluso cuando era más joven siempre fui agresivo y con una gran voluntad de trabajar. Esto a Simeone le hizo sentir escalofríos. Su mentalidad se ve cada minuto y en cada entrenamiento. No puedo compararme con él, pero es cierto que me parezco en cuanto a que me encanta ganar y odio perder. Ya he recogido un poco su mentalidad”.

Elogia a Simeone del que señala que “es totalmente diferente como persona a como entrenador, una persona muy agradable. Puedes hablar con él sobre todo y también gastar bromas. Como exfutbolista está muy cerca de sus jugadores. El Atlético es como una familia pequeña y Simeone es su padre. Al comer, por ejemplo, nos permitió todas las libertades. Pero cuando se puso serio, lo dijo en serio. Fue un muy buen entrenador para mí”.

Anécdotas en el Atlético y con el Cholo

Su fichaje por el Bayern por 80 millones de euros

“Hay muchas anécdotas con él. Por ejemplo,Eso fue único, pero no voy a revelar más”.

“Después de todo lo que experimenté con mi madre y mi hermano cuando éramos pequeños me enorgullece que un club pague una suma tan grande por mí. No es solo orgullo sino también una responsabilidad. Las cantidades de traspasos se han vuelto cada vez más exageradas. Son cifras increíbles. Debido a toda la confianza que el club ha depositado en mí con este desembolso depende de mí devolverlo en el campo y dar el máximo. Espero que el club también deberá estar orgulloso de haber gastado este dinero en mí algún día.

El partido ante el

“Ningún partido de la es fácil, nunca. Esta es la mejor competición de Europa, todos los clubes la toman muy en serio. Será un duelo muy grande y difícil para nosotros. Pero tenemos muy buenos jugadores, con alta calidad individual y somos un gran equipo. Espero que ganemos”.

Cómo ve al Atlético en su lucha contra Barça y Madrid

“La liga es muy complicada porque y el siempre estarán ahí. Estos son dos clubes extraordinarios y grandiosos. El Atlético se ha fortalecido bien y espero que hagan una muy buena temporada. Barcelona y Madrid están un poco por encima del resto de los equipos de la Liga.

Respecto a la llegada de nuevos futbolistas al Atlético de Madrid, un equipo con muchas caras nuevas, Lucas Hernández es claro: “No, el estilo de juego no ha cambiado. Simeone sabe cómo integrar a los jugadores recién llegados y qué estilo quiere usar con ellos. Los jugadores ahora tienen que acostumbrarse a este estilo de juego. Al principio habrá muchas cosas nuevas, pero una vez que se acostumbren a ellas serán un muy buen equipo”.

: “Los partidos entre Atlético y Real Madrid son ​​increíbles. Estos son los partidos más emocionantes de la temporada para los fans. Ellos viven para estos encuentros. Todos en Madrid viven para el fútbol, ​​especialmente los hinchas del Atlético. Están locos por su equipo. Estos son los partidos para los que te has convertido en futbolista, porque pueden desencadenar emociones increíbles”.