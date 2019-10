Lucas Hernández desvela que el Real Madrid quiso ficharle pero no quiso traicionar al Atlético

El jugador francés ha desvelado que los blancos quisieron ficharlo pero no quiso traicionar al club colchonero.

Lucas Hernández ha desvelado que el intentó ficharle pero él se negó a marcharse al Santiago Bernabéu después de haber jugado en el , exactamente la decisión contraria que tomó su hermano Theo.

"El Real Madrid ya había hecho movimientos por mí, es cierto, pero no este verano. No iría allí, no después de haber lucido los colores del Atlético durante tanto tiempo", desveló a France Football.

Asimismo, Lucas valoró sus primeros meses en el Bayern de Múnich y ha admitido que siente que el club espera mucho de él después de cerrar su fichaje pagando la cláusula de rescisión de 80 millones de euros de su contrato. "No voy a presionarme a mí mismo. Pero soy consciente del esfuerzo que hizo el Bayern para ficharme. Por eso, no quiero decepcionar a los seguidores y al club".