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El centrocampista de la Juventus Weston McKennie ha admitido que es natural que se relacione a jugadores de Estados Unidos con el Manchester United tras el nombramiento de Mauricio Pochettino. Antes del partido de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití, el futbolista de 28 años sugirió que varios estadounidenses podrían fichar por el club de Old Trafford.

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Un referente estadounidense aborda los rumores de fichajes

McKennie despertó interés en Turín al no descartar que jugadores estadounidenses se reúnan en Inglaterra con el técnico que deja la selección. El centrocampista nacido en 1998, uno de los referentes del equipo bajo la dirección del técnico argentino, señaló que los periódicos ya le relacionan a él y a sus compatriotas con el Manchester United . Aunque su atención inmediata sigue centrada en la Juventus, el habitual de la Serie A cree que varios compañeros de selección de gran talento podrían verse tentados por un reencuentro.

El centrocampista destaca la calidad de sus compañeros de selección

Ante la previsión de que algunos integrantes de la selección de Estados Unidos busquen nuevos retos en los próximos 12 meses, han aumentado las especulaciones sobre la posibilidad de que los responsables del club de Old Trafford se fijen en jugadores que ya conocen.

Ante los medios durante su rueda de prensa, McKennie declaró: «¿Jugadores de la selección de Estados Unidos en el Manchester United? Creo que, obviamente, el tiempo que Pochettino ha pasado aquí le ha permitido apreciar a este grupo y ver la calidad que tiene.

»Y sí, creo que es una posibilidad. Tenemos a muchos jugadores en este equipo que probablemente cambien de club pronto o en el próximo año. Así que creo que los vínculos son en cierto modo inevitables. Aunque, al fin y al cabo, nunca sabes qué pasa por la cabeza de un entrenador ni qué tipo de jugadores busca. Aun así, creo que podrían relacionarnos a algunos con el United y que quizá llegue a suceder...»

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El técnico saliente pide centrarse en el presente

Por su parte, Pochettino se ha mostrado prudente mientras se prepara para cerrar su etapa al frente de la selección ante Haití antes de volar a Inglaterra . Aunque el próximo entrenador del United elogió al grupo que ha dirigido durante más de dos años, pidió a sus jugadores que se centren en el presente.

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Preguntado por la posibilidad de fichar a jugadores de su selección, Pochettino afirmó: «Todo buen jugador sueña con llegar al máximo nivel. Ahora mismo, sin embargo, creo que deben centrarse en el presente, en el partido de la selección y en sus clubes actuales.

»Conozco muy bien a todos los jugadores de esta selección desde hace más de dos años y tienen un talento increíble. Naturalmente, en el futuro, cuando llegue el momento, prestaremos mucha atención para, quizá, tomar decisiones e intentar fichar a jugadores que conocemos muy bien».

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La lucha por evitar el descenso precede al mercado invernal

Antes de hablar del mercado de fichajes de enero, Pochettino afronta un mes y medio de competición doméstica para alejar al United de la zona de descenso de la Premier League . Solo después de estabilizar los resultados sobre el terreno de juego evaluará el cuerpo técnico si algún perfil encaja con las necesidades invernales del club inglés. Por ahora, McKennie regresará a Turín cuando terminen los compromisos internacionales de esta semana.