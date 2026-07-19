Los veteranos de Argentina hacen historia al llegar a la final del Mundial

Argentina ha hecho historia al anunciar su alineación para la final del Mundial 2026 contra España, este domingo en el estadio MetLife de Nueva York.

España busca su segundo título tras 2010.

Argentina busca su segundo título consecutivo y el cuarto en su historia.

Según la red de estadísticas «Squawka», Argentina llega con una media de edad de 30 años y 101 días, la segunda más veterana en una final tras Brasil 1962 (30 años y 216 días).

El once inicial de Argentina fue: Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; González, Enzo, De Paul, Mac Allister; Álvarez y Messi.

En el 44’, Scaloni reemplazó al lesionado Lisandro Martínez por Nicolás Otamendi (38 años).

Al inicio del segundo tiempo, Scaloni reemplazó a Nicolás González (28) por Leandro Paredes (32).



















