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Alexander Zverev le regaló una victoria y Nick Woltemade le correspondió con una camiseta tras una breve charla entre deportistas de élite.

«Era la primera vez que veía un partido de tenis. Surgió de manera espontánea y me hizo mucha ilusión. Fue genial», dijo el futbolista Woltemade a Sky después de la victoria de Zverev por 6:2 y 7:6 (7:4) ante Ben Shelton (Estados Unidos) en el segundo partido de la fase de grupos de las ATP Finals, en Turín.

Además de hablar de tenis, Woltemade habló en su nueva ciudad de adopción sobre su club, la Juventus, y la selección nacional. Dijo que está «muy bien» en Turín. La Juve es «un club muy grande, aquí se siente mucho el cariño de los aficionados. Estoy muy contento», afirmó Woltemade, cedido en verano al equipo italiano por el Newcastle United de la Premier League. «En lo personal, los últimos partidos me han ido bastante bien. Todo ha ido mejorando y cada vez estoy más integrado».

Pese a no haber sido convocado por el seleccionador alemán Julian Nagelsmann, siguió con gran entusiasmo las dos victorias de Alemania en la Nations League ante Serbia (3:1) y Países Bajos (5:0). «Fue muy, muy bonito de ver. Hubo muchas ganas de jugar y muchos elementos que el entrenador transmite muy bien. Fue divertido, también para mí como espectador», dijo Woltemade.