Comparado con el espectáculo que Luis Díaz había ofrecido antes aquella lluviosa tarde de otoño en el Allianz Arena, lo que vino después fue de lo más discreto. Díaz fue uno de los últimos jugadores en salir de la zona de vestuarios tras el 6-1 del Bayern de Múnich ante el RB Leipzig en la sexta jornada de la Bundesliga. Con la capucha calada hasta la cara, llevaba una expresión que bien podría haberle copiado a Mr. Nonchalant Michael Olise. Eso sí, tenía en la mano el balón del partido firmado por sus compañeros, como corresponde al autor de un triplete. Justo antes de abandonar el estadio, levantó el pulgar un instante.

Pero cuánto debió de aliviarle también a él la explosión goleadora que acababa de protagonizar ya se había podido intuir en sus efusivas celebraciones de sus tres goles y de los de sus compañeros.

No era el primer triplete de Luis Díaz con el Bayern: ya en febrero le había marcado tres goles al TSG Hoffenheim en un 5-1. Tampoco era su primer gol desde que entró en esta sequía goleadora en agosto; ya había marcado el martes en el 3-3 a domicilio ante el Viking Stavanger en la Liga de Campeones.

Esta vez el Bayern de Múnich no tuvo que remontar un gol encajado temprano

Y, sin embargo, esta vez, ya después de su primer gol ante el Leipzig, quedó de algún modo claro que algo se había desbloqueado. Quizá fue por su celebración, realmente desatada; quizá porque el Bayern no tuvo que ir a remolque tras encajar un gol temprano, sino que se adelantó en una fase bastante temprana del partido, concretamente en el minuto 12. Díaz incluso podría haber marcado en el primer minuto, pero tardó demasiado en decidirse tras el rápido ataque conducido por Harry Kane y Michael Olise y acabó perdiendo una buena posición de tiro.

Fue la única vez aquella noche que recordó al delantero de la triste figura de las últimas semanas, cuando intentaba cosas demasiado complicadas en posiciones prometedoras o cuando marcaba, pero le anulaban los goles, con razón o sin ella, por fuera de juego. Había conseguido un gol a partir de un valor de xG de 3,1 en los cuatro primeros partidos de Bundesliga; la semana pasada, en Augsburgo, le habían anulado tres tantos por fuera de juego.

Ahora, después de abrir el marcador con el 1-0, dio la asistencia a Aleksandar Pavlovic para el 2-0, marcó el 4-0 y el 6-0 y participó en la jugada del 5-0. ¡Tres goles que, además, no eran necesariamente esperables, pues llegaron a partir de un valor de xG de 0,61!

Pero cuando las cosas salen, salen. Y, de golpe, se acabó la sequía goleadora de Luis Díaz. Y, de golpe, también la incipiente crisis de resultados del Bayern de Múnich tras dos empates consecutivos.

Por qué el RB Leipzig fue el rival ideal para que el Bayern se recuperara

Está claro que, como se ha dicho, a Díaz y al Bayern les ayudó no tener que ir a remolque apenas comenzado el partido. Seguramente también ayudó que, si bien recibían a un RB Leipzig que sigue siendo «uno de los mejores equipos de Alemania», como dijo el director deportivo Max Eberl, ese supuesto equipo de élite había encajado muchos goles en sus últimos partidos: 1-5, 0-6, 3-3 y 1-5 habían sido sus últimos resultados en la Bundesliga, a los que se sumó ahora el 1-6.

El probable tercer mejor equipo de Alemania, que incluso habría adelantado al Bayern en la clasificación con una victoria, resultó ser el rival perfecto para que se recuperaran el campeón récord, que atravesaba un ligero bache, y su delantero, al que hasta entonces no le habían salido las cosas.

¿Qué dice Max Eber sobre Luis Díaz?

Queda la pregunta de cómo explicar la repentina explosión goleadora del colombiano. Max Eberl tenía una teoría evidente y bastante convincente, pero que no gustará a los tertulianos de bar, al canciller federal Friedrich Merz ni a todos aquellos que opinan que todos nosotros, y los futbolistas con más razón, trabajamos demasiado poco y tenemos demasiado tiempo libre. «El descanso le ha venido bien a Lucho; las dos semanas de recuperación fueron beneficiosas», dijo en la zona mixta y más tarde en la rueda de prensa, donde sustituyó al maltrecho entrenador Vincent Kompany.

El Bayern y la federación colombiana habían concedido a Díaz, que acumula muchos partidos, un permiso especial de dos semanas después del último partido de Bundesliga en casa antes del parón de selecciones. «Lucho jugó muchísimo la temporada pasada y luego llegó el Mundial. Las expectativas eran enormes después, pero todavía no todo había encajado. La recuperación fue beneficiosa: está más fresco, está listo», dijo Eberl.

Además, ni era la primera vez que Kompany y el Bayern concedían un permiso especial a Luis Díaz ni es el único jugador que lo ha recibido: ya el pasado diciembre, Kompany había dado al delantero unos días de vacaciones cuando estaba sancionado por una tarjeta roja en la Liga de Campeones. Y el lateral Alphonso Davies pudo disfrutar de la luna de miel que tenía pendiente durante el último parón de selecciones.

Los tertulianos de bar tendrán que hacerse a la idea, pero ¡las vacaciones ayudan! Incluso en plena temporada.