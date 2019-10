Los tatuajes de Sergio Ramos: cuántos tiene, diseños y fotos

El capitán del Real Madrid y de la Selección española acostumbra a pintarse el cuerpo con dibujos que no dejan de sorprender; tiene más de 30.

Sergio Ramos, capitán del y de la Selección española, es uno de los futbolistas con más tatuajes del mundo. El central internacional acostumbra a hacerse disbujos en la piel, estrenando en la final de la Liga de Campeones del 26 de mayo de 2018 el último de ellos. Su tatuador, como el de otras estrellas del fútbol, es Rodrigo Gálvez. "Le he tapado algunos de los que tenía, le he coloreado otros y le he hecho nuevos", contó Gálvez a El Mundo en 2017.

Hace más de un año, Ramos ha querido pintar una de sus manos antes del choque frente al que se disputó en Kiev, y más tarde reconocería que el tatuaje estaba relacionado con su hijo Alejandro. En el programa radiofónico de El partidazo de COPE, explicaría que su mano derecha tiene varios datos y símbolos que muestran el amor hacia su pequeño nacido en marzo.

Además del nombre, la mano de Ramos tiene el símbolo de infinito, "el masculino", la frase "I love you" y el apodo con el que el futbolista llama a Pilar Rubio: "Rubia". "Y después lo que pesó, lo que midió y la hora en la que nació", contó en aquella entrevista. "A Alejandro tenía que darle también un poco de bola para que no se me mosquee", decía el cuatro veces campeón de Europa con el Real Madrid, quien en su brazo izquierdo también tiene espacio para sus otros dos hijos. En los gemelos lleva la Copa de Europa y la Copa del Mundo de .

En esa misma nota, Ramos reveló el significado de otros tatuajes. Al ser preguntado por el resto, mostró uno que luce en la ingle y que está basado en uno de los dibujos del artista británico Banksy. Al lado tiene otro del peluche de su hijo Sergio, al que apoda 'nano'. Y al lado hay otro que pone "ay piota". "Fue la primera palabra de Marco", explicó.

En el dedo corazón de la mano izquierda, lleva las iniciales de sus dos hermanos y en su muñeca, su nombre en árabe con motivos maoríes. Para homenajear a sus padres también utilizó su antebrazo. Y dedica su zona lumbar a su hermana Míriam, a su hermano y representante René y a su número futbolístico (4).

Como si fuera poco, también posee un dibujo basado en el cuadro de Salvador Dalí de Los elefantes. El ex del tiene, además, dibujada la frase "acuérdate de vivir" o una frase de su padre dedicada con su firma y que el futbolista decidió tatuar. En su piel también lleva homenajes póstumos: al ex jugador sevillista Antonio Puerta, y a las víctimas del 11-S y del 11-M. Además se tatuó un poema que le gustaba a Nelson Mandela y luce a Michael Jackson.

"Los números que han marcado mi vida en el color más puro. ¿Qué significan?", tuiteó en diciembre de 2016. Sus seguidores no tardaron en descifrar el acertijo. Eran los dorsales de sus primeros partidos con el Sevilla (35 y 32), el de su debut oficial con la selección española (19) y el +90, en referencia al conocido "minuto noventayramos" por su capacidad para hacer goles en el tiempo añadido. De hecho, tiene en el biceps el "92.48", instante en el que empató la final de la de 2013/14 ante el Atlético.

En su cuenta de Instagram, Ramos publicó una imagen en la que aparece sin ninguno de los tatuajes que tiene en la espalda. "CleanSheet", escribió. Evidentemente, se trata solo de una foto editada.