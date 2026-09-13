Los goles del Bayern los marcaron Karl, tras una gran asistencia del destacado Saibari (26'), y Harry Kane (72'). Maurice Krattenmacher, que este verano pasó del FCB al Elversberg tras dos cesiones, firmó el empate momentáneo (62') para los sarreños. El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, que había rotado en siete posiciones respecto al 5:0 ante el Bodö/Glimt en la Champions League, hizo cuatro cambios de una vez tras el empate, con éxito. Los suplentes, liderados por Joshua Kimmich, espabilaron a sus compañeros.

Aquí puedes leer la crónica del partido.

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FC Bayern, notas del FCB en casa del SV Elversberg: Jonas Urbig

Tuvo su primera aparición en la liga en la tercera jornada de la Bundesliga, después de haber podido jugar ya en la DFB-Pokal. Sin opciones en el 1:1. Nota: 3,5.

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FC Bayern, notas del FCB en casa del SV Elversberg: Josip Stanisic

También él pudo jugar por primera vez como titular en la Bundesliga esta temporada. Tuvo bastante contacto con el balón y distribuyó los pases con fiabilidad. Pero nada más. Nota: 4.

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FC Bayern, notas del FCB en casa del SV Elversberg: Dayot Upamecano

Uno de solo cuatro jugadores que ya habían sido titulares también contra el Bodö/Glimt. Tuvo suerte de que el supuesto gol del empate de Cole Campbell en el minuto 44 fuera anulado por fuera de juego. Al parecer, había subestimado la acción. Perdió el duelo decisivo en el minuto 61, de modo que el balón pudo llegar a Krattenmacher, que estaba libre de marca y firmó el vistoso 1:1 contra el club en el que se formó. Nota: 4.

FC Bayern, notas del FCB en casa del SV Elversberg: Minjae Kim

Estuvo a punto de marcarse en propia puerta en el primer ataque del Elversberg, cuando controló el centro y chutó el balón más hacia su propia portería que fuera. Al principio tuvo ciertas dificultades ante el rápido Noah Darvich, que entró muy pronto, pero fue creciendo con el paso del partido, no se ahorró los duelos y así también ganó sus enfrentamientos. Nota: 3.

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FC Bayern, notas del FCB en casa del SV Elversberg: Nathaniel Brown

Después de haber podido probarse como mediapunta justo al inicio de la temporada, sustituyó a Alphonso Davies en el recién ascendido en su posición habitual, como lateral izquierdo. Más visible que Stanisic, se metió a menudo también en el centro del campo y por dentro. Pero también bajó en la segunda parte y tuvo que salir tras el 1:1. Nota: 4.

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FC Bayern, notas del FCB en casa del SV Elversberg: Tom Bischof

Pudo celebrar su debut como titular en esta temporada de Bundesliga en lugar de Joshua Kimmich. Jugó de forma extremadamente discreta, y en caso de duda prefirió un pase horizontal seguro antes que intentar algo arriesgado o incluso creativo. Tuvo que salir tras el 1:1. Nota: 4,5.

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FC Bayern, notas del FCB en casa del SV Elversberg: Aleksandar Pavlovic

Firmó la primera aproximación de los muniqueses en el minuto 11 con un disparo colocado. Estuvo muy a menudo en contacto con el balón y, como siempre, se lo pasó con mucha fiabilidad a sus compañeros. Pero también tuvo muchísima suerte de que sus dos desafortunados cabezazos ante Darvich directamente a la carrera de Campbell no fueran interpretados como una jugada ensayada, sino como un error técnico o, en cualquier caso, como acciones no intencionadas. De lo contrario, el Elversberg habría marcado el 1:1 poco antes del descanso. Pudo seguir sobre el césped tras el 1:1 real del Elversberg, también mejoró y, tras una buena carrera, dio la asistencia para el 2:1 de Harry Kane. Nota: 3,5.

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FC Bayern, notas del FCB en casa del SV Elversberg: Lennart Karl

Pudo arrancar en el flanco derecho, como ya había hecho en el 0:0 contra el Schalke. Un pase descuidado por aquí, una pérdida de balón por allá, pero luego llegó el gol del 0:1 en el minuto 26 tras el inteligente pase de Saibari a través de toda el área. Fue uno de los pocos jugadores del Bayern que siguieron esforzándose también en la segunda parte, aunque aun así tuvo que salir tras el 1:1. Nota: 3,5.

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FC Bayern, notas del FCB en casa del SV Elversberg: Michael Olise

Después de rozar la clase mundial ante el Bodö/Glimt cuando pudo jugar como mediapunta, el centrocampista ofensivo del recién ascendido arrancó esta vez en el centro. En la primera parte, sin embargo, estuvo tan lejos de la clase mundial como de la realidad la acusación de que en las entrevistas habla demasiado. Ni un regate, solo un pase progresivo y, en cambio, siete pérdidas de balón. En la segunda parte, de inicio, tampoco mejoró. Pero despertó tras el 1:1 y el cuádruple cambio. Primero desperdició el 2:1 tras una asistencia de disparo de Díaz, porque su remate aún fue sacado bajo palos, y luego tuvo mala suerte cuando su bonita vaselina se estrelló en el larguero y volvió al césped. Pero luego también participó en el 2:1 de Kane y en la mayoría de las escenas peligrosas del Bayern. Nota: 4.

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FC Bayern, notas del FCB en casa del SV Elversberg: Ismael Saibari

Encontró en el área, a los ocho minutos, un hueco quizá del tamaño de un sello de correos y asistió a Karl, que cedió el balón de inmediato a Harry Kane. Este solo conectó bien con el balón en el segundo intento, por lo que los jugadores del Elversberg ya se habían reorganizado, pero el pase de Saibari siguió siendo de gran nivel. Igual que su asistencia para el 1:0, cuando con un amago dejó fuera de la jugada a su marcador, condujo desde la izquierda hacia el área y pasó el balón con criterio al lado derecho del área. Allí apareció Karl en carrera y marcó. Compensa su déficit de velocidad con acciones inteligentes como esas y con su visión de juego. Incansable y muy visible, fue el mejor muniqués hasta el 1:1. Nota: 2,5.

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FC Bayern, notas del FCB en casa del SV Elversberg: Harry Kane

En el 1:0 le dejó el disparo y el gol al todavía mejor colocado Karl, dio sus mejores pases muy atrás en el centro del campo y esta vez fue más un ocho que un diez, por no hablar de un delantero centro. De cara a portería pareció al principio algo desafortunado, y luego estuvo ligeramente en fuera de juego en su supuesto 2:0. También pudo quedarse tras el 1:1 y volvió a revelarse como el seguro de vida del Bayern al clavar de forma vistosa el balón para el 2:1. Fue su primer gol en esta temporada de Bundesliga, y uno inmensamente importante. Nota: 2,5.

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FC Bayern, notas del FCB en casa del SV Elversberg: Los suplentes

Joshua Kimmich: Entró tras el 1:1, se adueñó del partido de inmediato y estuvo enseguida en modo jefe. Nota: 2.

Luis Diaz: Entró tras el 1:1 por Saibari y siguió justo donde lo había dejado últimamente: perdonó ocasiones. Lo intentó en el minuto 66 con el tacón en el área pequeña, pero prácticamente no le imprimió fuerza al disparo. Cualquier otro remate probablemente habría sido mejor. Luego tuvo mala suerte con su asistencia de disparo para Olise. Nota: 3,5.

Jamal Musiala: Tras su partido soñado del jueves contra el Bodö/Glimt, esta vez volvió a empezar en el banquillo contra el Elversberg para seguir trabajando en su estado físico. Entró tras el 1:1 por Karl. Nota. 3,5.

Alphonso Davies: También él entró tras el 1:1 dentro del cuádruple cambio, sustituyó a Brown y también trató de aportar una salida de balón decente. Falló la ocasión del 3:1 a diez minutos del final. Nota: 3.