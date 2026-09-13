Los goles del Bayern los marcaron Karl tras una bonita asistencia del destacado Saibari (26') y Harry Kane (72'). Maurice Krattenmacher, que este verano pasó del FCB al Elversberg tras dos cesiones, firmó el empate momentáneo (62') para los del Sarre. El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, que había rotado en siete posiciones con respecto al 5:0 ante el Bodö/Glimt en la Champions League, hizo cuatro cambios de golpe tras el empate, con éxito. Los suplentes, liderados por Joshua Kimmich, despertaron a sus compañeros.

Aquí puedes leer la crónica del partido.

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FC Bayern, notas del FCB en el campo del SV Elversberg: Jonas Urbig

Disputó su primer partido en la liga en la tercera jornada de la Bundesliga, después de que ya hubiera podido jugar en la Copa de Alemania. Sin opciones en el 1:1. Nota: 3,5.

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FC Bayern, notas del FCB en el campo del SV Elversberg: Josip Stanisic

También él pudo ser titular por primera vez en la Bundesliga esta temporada. Tuvo bastantes contactos con el balón y distribuyó los pases con fiabilidad. Pero poco más. Nota: 4.

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FC Bayern, notas del FCB en el campo del SV Elversberg: Dayot Upamecano

Uno de solo cuatro jugadores que ya habían sido titulares contra el Bodö/Glimt. Tuvo suerte de que el supuesto gol del empate de Cole Campbell en el minuto 44 fuera anulado por fuera de juego. Al parecer había subestimado la acción. Perdió el duelo decisivo en el minuto 61, lo que permitió que el balón le llegara a Krattenmacher, que estaba libre de marca y anotó el vistoso 1:1 ante el club en el que se formó. Nota: 4.

FC Bayern, notas del FCB en el campo del SV Elversberg: Minjae Kim

En el primer ataque del Elversberg estuvo a punto de marcarse en propia puerta, cuando controló el centro y mandó el balón más hacia su propia portería que fuera. Al principio tuvo ciertas dificultades ante el rápido Noah Darvich, que entró muy pronto, pero fue creciendo con el paso del partido, no se ahorró esfuerzos en los duelos y así también ganó sus enfrentamientos. Nota: 3.

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FC Bayern, notas del FCB en el campo del SV Elversberg: Nathaniel Brown

Después de que al comienzo de la temporada todavía hubiera podido probarse como mediapunta, en el campo del recién ascendido sustituyó a Alphonso Davies en su posición habitual, atrás a la izquierda. Más destacado que Stanisic, se metió a menudo también en el centro del campo y por dentro. Pero también bajó en la segunda parte y tuvo que salir tras el 1:1. Nota: 4.

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FC Bayern, notas del FCB en el campo del SV Elversberg: Tom Bischof

Pudo celebrar su debut como titular en esta temporada de Bundesliga en lugar de Joshua Kimmich. Jugó de forma extremadamente discreta y, en caso de duda, optó antes por un pase horizontal seguro que por intentar algo arriesgado o incluso creativo. Tuvo que salir tras el 1:1. Nota: 4,5.

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FC Bayern, notas del FCB en el campo del SV Elversberg: Aleksandar Pavlovic

En el minuto 11 protagonizó el primer acercamiento peligroso de los muniqueses con un disparo con rosca. Estuvo muchísimo en contacto con el balón y, como siempre, se lo pasó con enorme fiabilidad a sus compañeros. Pero también tuvo muchísima suerte de que sus dos desafortunados cabezazos ante Darvich, que fueron directamente a la carrera de Campbell, no fueran interpretados como una jugada intencionada, sino como un error técnico o, en cualquier caso, como acciones no buscadas. De lo contrario, el Elversberg habría hecho el 1:1 poco antes del descanso. Pudo quedarse en el campo tras el verdadero 1:1 del Elversberg, también mejoró y, tras una buena conducción, dio la asistencia para el 2:1 de Harry Kane. Nota: 3,5.

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FC Bayern, notas del FCB en el campo del SV Elversberg: Lennart Karl

Pudo arrancar en la banda derecha, como ya hizo en el 0:0 contra el Schalke. Un pase descuidado por aquí, una pérdida de balón por allá, pero luego, en el minuto 26, llegó el gol del 0:1 tras el inteligente pase de Saibari a través de todo el área. Fue uno de los pocos jugadores del Bayern que en la segunda parte siguieron esforzándose, aunque aun así tuvo que salir tras el 1:1. Nota: 3,5.

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FC Bayern, notas del FCB en el campo del SV Elversberg: Michael Olise

Después de que contra el Bodö/Glimt rozara la clase mundial cuando pudo jugar como mediapunta, en el campo del recién ascendido actuó de inicio por dentro. En la primera parte, sin embargo, estuvo tan lejos de la clase mundial como de la realidad la acusación de que en las entrevistas habla demasiado. Ni un regate, solo un pase progresivo y, a cambio, siete pérdidas de balón. En la segunda mitad no empezó mejor. Pero despertó tras el 1:1 y el cuádruple cambio. Primero perdonó el 2:1 tras una asistencia de disparo de Díaz, porque todavía le sacaron su remate, y luego tuvo mala suerte cuando su bonito globo se estrelló en el larguero y volvió al césped. Pero después también participó en el 2:1 de Kane y en la mayoría de las acciones peligrosas del Bayern. Nota: 4.

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FC Bayern, notas del FCB en el campo del SV Elversberg: Ismael Saibari

En el minuto 8 encontró en el área un hueco quizá del tamaño de un sello y asistió a Karl, que de inmediato cedió el balón a Harry Kane. Este solo golpeó bien el balón en el segundo intento, de modo que los jugadores del Elversberg ya se habían reorganizado, pero el pase de Saibari fue de gran nivel. Igual que su asistencia para el 1:0, cuando dejó fuera de la jugada a su marcador con una bicicleta, condujo desde la izquierda hacia el área y puso el balón con inteligencia al lado derecho del área. Harry Kane, en el centro, le dio aún un pequeño toque al balón, Karl apareció en carrera y marcó. Compensa su déficit de velocidad punta con este tipo de acciones inteligentes y su visión de juego. Incansable y destacado, fue el mejor de los muniqueses hasta el 1:1. Nota: 2,5.

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FC Bayern, notas del FCB en el campo del SV Elversberg: Harry Kane

En el 1:0 le dejó el disparo y el gol a Karl, que estaba aún mejor colocado, aunque sí le dio un pequeño toque al balón en dirección a Karl. Dio sus mejores pases muy atrás, en el centro del campo, y esta vez fue más interior que mediapunta, por no hablar de delantero centro. De cara a portería pareció al principio algo desafortunado, y luego estaba ligeramente en fuera de juego en su supuesto 2:0. También pudo quedarse tras el 1:1 y volvió a revelarse como el seguro de vida del Bayern, cuando fusiló el balón a la red de forma vistosa para el 2:1. Fue su primer gol en esta temporada de Bundesliga, y uno inmensamente importante. Nota: 2,5.

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FC Bayern, notas del FCB en el campo del SV Elversberg: Los suplentes

Joshua Kimmich: Entró tras el 1:1, se adueñó del partido de inmediato y enseguida se puso en modo jefe. Nota: 2.

Luis Diaz: Entró tras el 1:1 por Saibari y siguió donde lo había dejado la última vez: perdonando ocasiones. Lo intentó en el minuto 66 con el tacón dentro del área pequeña, pero apenas logró darle fuerza al disparo. Cualquier otro remate probablemente habría sido mejor. Luego tuvo mala suerte con su asistencia de disparo para Olise. Nota: 3,5.

Jamal Musiala: Después de su partido soñado contra el Bodö/Glimt el jueves, ante el Elversberg volvió a empezar en el banquillo para trabajar su forma física. Entró tras el 1:1 por Karl. Nota. 3,5.

Alphonso Davies: Él también entró tras el 1:1 dentro del cuádruple cambio, sustituyó a Brown y también trató de aportar una salida de balón decente. Perdió la ocasión del 3:1 a diez minutos del final. Nota: 3.