Los suplentes del Arsenal, los más fuertes de Europa... y Rice iguala el récord histórico de Arteta

El Arsenal ha puesto un pie en las semifinales de la Liga de Campeones tras regresar con una valiosa victoria por 1-0 del campo del Sporting de Lisboa, en Portugal, este martes por la tarde, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Arsenal espera sentenciar la eliminatoria en el partido de vuelta, que se disputará en el Emirates Stadium el 15 de abril, y el ganador se enfrentará en semifinales al vencedor del duelo español entre el Barcelona y el Atlético de Madrid.

Según las estadísticas de «Opta», Declan Rice recuperó el balón 13 veces ante el Sporting de Lisboa; la cifra más alta para un centrocampista del Arsenal en un partido de eliminatorias de la Liga de Campeones desde que lo hiciera Mikel Arteta (actual entrenador del equipo) contra el Bayern de Múnich en febrero de 2013 (también 13 veces).

Teniendo en cuenta el gol de la victoria marcado por Kai Havertz tras una asistencia de Gabriel Martinelli, es el cuarto gol del Arsenal en la Liga de Campeones esta temporada que proviene (entre goles y asistencias) de jugadores suplentes; la cifra más alta de cualquier equipo en una sola temporada en la historia de la competición.

Los suplentes del Arsenal han contribuido a 38 goles en todas las competiciones esta temporada (24 goles y 14 asistencias), más que cualquier otro equipo de las cinco grandes ligas de Europa.