Los suplentes de Leicester dejan a Manuel Pellegrini en estado crítico

Ocho estelares se reservó Brendan Rodgers y de igual manera le complicó la vida al West Ham, que mira el descenso muy de cerca.

Leicester superó a en un llenísimo London Stadium y cerró el 2019 en el segundo lugar de la Premier League mientras su rival apenas tiene una unidad más que el , el mejor de los que por ahora descenderían. Manuel Pellegrini despidió el año mostrando su peor cara y contra unos Foxes más que suplentes.

Es que Brendan Rodgers, de entrada, no contó con Jamie Vardy, que fue padre de una niña. Pero el goleador no fue el único de los que no fue del arranque este sábado en Londres. Söyüncü, defensor central titular, no ingresó pues Morgan dio las garantías suficientes. Ricardo Pereira, el lateral derecho, ni entró en la convocatoria. Tielemans se quedó en el banco al igual que Chilwell. Ndidi apenas jugó los últimos 20', Maddison 26' y Barnes solo 7'. Ocho estelares reservados y un triunfazo que vale oro y que por la temprana caída de Aston Villa a manos de mantiene a los Hammers fuera de la zona roja.

El equipo del Ingeniero se asentó en la decimoséptima ubicación de la liga inglesa con angustia: Lukasz Fabianski cometió y paró -a Demarai Gray- un penal muy temprano, Kelechi Iheanacho -mismo al que llevó a - le abrió la cuenta sobre el borde del descanso tras la cesión de Ayoze Pérez y, pese a la igualdad parcial de Pablo Fornals en una acción atlética de Felipe Anderson, Gray tuvo su revancha y se llevó los puntos hasta Leicester.

El duelo acabó con un abucheo generalizado de las tribunas, cansadas de pelear en la parte baja, y un Ingeniero resignado por la nula respuesta ofensiva de los suyos y un mecanismo de juego que resiste yerros constantes en materia de pases, concentración, resolución y luce vencido.