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Serie A, 12.ª jornada

Juventus-Venezia 4-0

Goleadores: 53' Woltemade (J), 59' Koopmeiners (J), 65' Cabal (J), 71' Kolo Muani, de penalti (J)

Había que ganar y convencer. Misión cumplida a medias. La Juventus de Luciano Spalletti, que disputó el partido dominical del mediodía de la 12.ª jornada de la Serie A, a las 12:30, en el Allianz Stadium de Turín, ante el Venezia de Davide Nicola, no despertó hasta el minuto 46, después de los silbidos recibidos al final de la primera parte y la entrada tardía de Woltemade, y le endosó cuatro goles al Venezia en 18 minutos: la Juventus alcanza los 21 puntos y sigue a cinco del Como, cuarto clasificado, a la espera del Milan. Fue decisivo el alemán, autor del gol que abrió el marcador y de la asistencia para el segundo de Koopmeiners, antes del tercero de Cabal de cabeza y del cuarto de Kolo Muani, de penalti. Spalletti respira, pero todavía no convence, pese a la goleada, como demuestran los silbidos de la afición en el minuto 45.

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LOS GOLES Y LAS JUGADAS DESTACADAS:

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77' - ¡Al palo el Venezia! Disparo de Fernandez, el poste salva a Vicario.

71' - ¡CUARTO DE LA JUVENTUS, MARCA KOLO MUANI! El francés transforma el penalti y firma el 4-0 en 18 minutos.

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70' - ¡Penalti para la Juventus! Kolo Muani cae derribado en el área, penalti para la Juventus.

65' - ¡TERCERO DE LA JUVENTUS, CABAL! Centro de Zhegrova desde la izquierda, cabezazo certero del colombiano y 3-0.

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59' - ¡SEGUNDO DE LA JUVENTUS, KOOPMEINERS! El neerlandés entra desde atrás, aprovecha la asistencia de Woltemade y amplía la ventaja de la Juventus.

53' - ¡LA JUVENTUS SE ADELANTA 1-0 CON WOLTEMADE! Centro de Celik desde la derecha para McKennie, que dispara, pero la defensa rechaza el balón. Entonces aparece el alemán para marcar. ¡La Juventus se pone por delante!

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45' - La Juventus crea peligro con un cabezazo de McKennie que se marcha fuera.

25' - Gran jugada de Zhegrova, que consigue plantarse ante el portero. Stankovic responde bien y rechaza el disparo. Primera ocasión para la Juventus.

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FICHA DEL PARTIDO:

Juventus-Venezia 4-0

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Goleadores: 53' Woltemade (J), 59' Koopmeiners (J), 65' Cabal (J), 71' Kolo Muani, de penalti (J)

JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Celik (Gatti, 68'), Bremer, Kelly, Cabal (Cambiaso, 74'); McKennie, Douglas Luiz (Sarr, 46'), Koopmeiners; Zhegrova, Kolo Muani (Boga, 84'), Alajbegovic (Woltemade, 46'). Entrenador: Spalletti

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VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut (Sagrado, 84'), Kike Perez (Fanne, 84'), Sohm (Dagasso, 67'), Busio, Haps; Lauberbach (Yeboah, 67'), Adams (Rrahmani, 87'). Entrenador: Nicola

Amonestados: -

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Expulsados: -

Árbitro: Arena

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Asistencias: Woltemade (J), Zhegrova (J)