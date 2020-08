Los señalados en la eliminación del Real Madrid de la Champions League ante el Manchester City

El Real Madrid quedó apeado de la Champions League tras un mal partido lleno de errores individuales y colectivos ante un City muy resolutivo.

El Real Madrid cayó ante el Manchester City en la vuelta de los octavos de final de la Champions League y dice adiós en la primera parada de los cruces por segundo año consecutivo.

Tenía por delante la difícil empresa de remontar el 1-2 de la ida en el Bernabéu pero pese a la conjura previa, no hubo milagro y sí algunos señalados tras un partido bastante gris. La prensa ha analizado lo ocurrido con portadas y titulares contundentes.

Militao: Era su prueba de fuego, la oportunidad que llevaba toda la temporada esperando, pero se contagió de los errores de Varane y no terminó de ser ese central elegante y contundente que demostró en . La sombra de Ramos sigue siendo muy alargada.

Casemiro: El hombre ancla del , acostumbrado a estar en todos los lados e incluso sumarse al ataque, estuvo gris. No supo frenar las embestidas del City y secar a un inconmensurable De Bruyne y a un buen Foden. Demasiado impreciso con el balón.

Varane: Le honra salir a dar la cara tras la derrota y echarse la culpa, algo que pocos se atreven a hacer tras ser el gran artífice de una debacle. Dos fallos incomprensibles, para un central cuya mayor virtud es la sobriedad, permitieron que el City no fallara ante Courtois y rematara a un Madrid lánguido.

Zidane: Es la primera vez que pierde una eliminatoria, pero ni la Liga conquistada días atrás, ni el aval de su triplete en Champions han aplacado ciertas críticas. Su planteamiento quizá no fue el más adecuado y volvió a ver cómo Guardiola explotaba sus puntos débiles. No reforzar el centro del campo con Valverde, un jugador que misteriosamente ha desaparecido en los últimos tiempos y que era necesario para un partido donde se sabía que llegarían las contras y los espacios, lastró al equipo. El madridismo también se cuestiona la ausencia de Vinicius, probablemente el jugador junto a Benzema que mejor acabó la temporada y cuyo desborde y descaro, podían meter problemas a una zaga citizen que no es, ni de lejos, la mejor de Europa.

Hazard: Se esperaba mucho de él, tanto que tras una pésima temporada por culpa de las lesiones, el madridismo se aferraba a su sobrada calidad para encontrar desborde y generar peligro. Ni una cosa ni otra. 83 minutos sobre el campo a los que le sobró media hora para un jugador que está muy lejos de estar en su mejor forma.

Bale: Solo podemos intuir lo que sucede y creer en las palabras de Zidane quien desveló que el galés le pidió no viajar a Manchester. Más allá de que aprovechara la desconvocatoria para jugar al golf, no es de recibo que un futbolista no muestre amor propio por su profesión y pida ausentarse del partido más importante de la temporada. Una muestra más de su falta de profesionalismo y un episodio más para forzar su salida (donde le paguen los 35 millones de euros al año que cobra).