Los rivales también se rinden a los pies de Roque Santa Cruz

El ídolo de Olimpia hizo 8 goles en tres partidos y es elogiado por un adversario, como el liberteño Bareiro: “Ojalá algún día me toque jugar con él".

La gran figura y goleador de Libertad ante Cerro Porteño no anduvo con vueltas y se rindió a los pies del nivel que viene mostrando Olimpia, que está a un punto de lograr el tetracampeonato.

“Tremendo equipo. Estando en Libertad digo qué bien que juegan, y no lo tomen a mal los de Libertad. Y de Roque ni hablar, algún día quiero ser como él, tremendo jugador y excelente persona”, declaró el ‘Demonio’ a la AM730.

El extremo derecho del Gumarelo no ocultó su deseo se compartir equipo con Roque Santa Cruz, alguna vez. “Ojalá algún día me toque jugar con él", afirmó.

Al mismo tiempo, Bareiro lamentó la cantidad de tropiezos que tuvo Libertad en el torneo y no encuentra explicación: “Nosotros perdimos puntos donde no teníamos que perder. Perdimos ante Deportivo Santaní y General Díaz y eso no se explica”, comentó.

Libertad está a 6 puntos del líder Olimpia, cuando restan dos fechas para el cierre de la temporada.