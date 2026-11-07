La retirada de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo del escenario internacional no supuso únicamente el final de la trayectoria de dos de los mejores futbolistas de la historia, sino que significó el cierre del telón sobre una era excepcional difícil de repetir, después de que ambas estrellas dejaran tras de sí récords y logros cuya superación podría tardar décadas.

Y mientras el mundo todavía asimila la ausencia del dúo que dominó el trono del fútbol durante más de dos décadas, han empezado a perfilarse con fuerza los rasgos de una nueva generación, con cuatro nombres candidatos a tomar el relevo y perseguir el legado histórico de las estrellas portuguesa y argentina, encabezados por Kylian Mbappé y Erling Haaland, junto a Harry Kane y Lamine Yamal, según informó el diario español As.

A lo largo de más de 20 años, Messi y Ronaldo conformaron un fenómeno excepcional en el fútbol mundial, y la rivalidad entre ambos no se limitó a los clubes, sino que se extendió al terreno internacional, donde cada uno dejó una huella difícil de borrar.

Cristiano Ronaldo abandonó el escenario internacional tras disputar 234 partidos con la camiseta de Portugal, en los que marcó 146 goles, convirtiéndose en el jugador con más participaciones y más goles en la historia de las selecciones nacionales. Además, condujo a su país a conquistar la Eurocopa en 2016 y dos títulos de la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025.

Lionel Messi, por su parte, puso fin a su trayectoria internacional tras 208 partidos con la camiseta de Argentina, en los que marcó 126 goles, y logró llevar a la selección de su país a conquistar el Mundial de 2022, además de dos títulos de la Copa América en 2021 y 2024.

Y resulta paradójico que las dos estrellas, pese a largos años de rivalidad por la cima del fútbol, solo se enfrentaran en dos ocasiones con la camiseta de las selecciones de sus países, y ambos partidos fueron amistosos. El primer enfrentamiento se produjo en 2011 en la ciudad suiza de Ginebra, y terminó con victoria de Argentina por 2-1, después de que tanto Messi como Ronaldo marcaran un gol para la selección de su país. El segundo encuentro se disputó en 2014 en la ciudad inglesa de Mánchester, y lo resolvió Portugal con un gol sin respuesta, sin que ninguna de las dos estrellas lograra batir las redes.

La retirada de Messi y Ronaldo deja un enorme vacío, pero las cifras apuntan a la existencia de cuatro estrellas que poseen las cualidades necesarias para perseguir algunos de sus logros, aunque repetir lo conseguido por el dúo parece una tarea sumamente difícil.

Erling Haaland y Kylian Mbappé encabezan la lista de candidatos en el apartado goleador, después de que cada uno de ellos ofreciera cifras excepcionales con la selección de su país, mientras que Harry Kane cuenta con una gran experiencia internacional, y Lamine Yamal se perfila como uno de los talentos más destacados capaces de escribir una larga historia con España.

Haaland: una máquina de goles noruega

Erling Haaland, de 26 años, se perfila como uno de los principales candidatos a perseguir los récords goleadores históricos, después de haber marcado 65 goles en apenas 59 partidos internacionales, a un promedio que supera el gol por encuentro.

Y el delantero del Manchester City no se conformó con batir récords individuales, sino que desempeñó un papel decisivo para devolver a Noruega al grupo de selecciones capaces de competir con las grandes, después de contribuir a su clasificación para el Mundial por primera vez en 28 años.

Haaland también superó el anterior récord de la selección de su país, en poder de Jørgen Juve, de 33 goles, para convertirse en el máximo goleador histórico de Noruega, con un promedio goleador asombroso que alcanza un gol cada 71 minutos aproximadamente.

Mbappé: el heredero más preparado

Por otro lado, Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, posee un registro internacional excepcional que lo convierte en uno de los jugadores más cercanos a igualar los logros de Messi y Ronaldo.

El delantero francés marcó 67 goles en 107 partidos internacionales, superando el anterior récord de Olivier Giroud, de 57 goles, para convertirse en el máximo goleador histórico de la selección de Francia, además de ofrecer 40 asistencias.

Y las aspiraciones de Mbappé van más allá de las cifras goleadoras, después de marcar 22 goles en sus participaciones en tres ediciones del Mundial, para convertirse en el máximo goleador histórico del torneo, superando a nombres legendarios, teniendo en cuenta que se proclamó campeón con Francia en 2018.

Y con la llegada a los 27 años, el capitán de la selección francesa parece tener una oportunidad de oro para engrosar sus cifras y seguir persiguiendo el legado que dejó el legendario dúo.

Harry Kane: cifras sin corona

Pese a haber cumplido 33 años, no se puede descartar a Harry Kane de la lista de candidatos a seguir persiguiendo los récords, después de demostrar que es uno de los delanteros más regulares a nivel internacional.

El capitán de la selección de Inglaterra disputó 125 partidos internacionales, en los que marcó 91 goles, para encabezar la lista de máximos goleadores históricos de la selección de los Tres Leones, superando por amplio margen a Wayne Rooney, autor de 53 goles.

El delantero del Bayern Múnich también ofreció 23 asistencias con la camiseta de la selección de su país, confirmando su gran valor a nivel internacional, aunque su palmarés todavía carece de grandes títulos, después de haber fracasado en conquistar cualquier trofeo con Inglaterra hasta la fecha.

Lamine Yamal: el perseguidor más joven

Lamine Yamal, por su parte, representa la apuesta a largo plazo, dada su talento excepcional y su corta edad, después de iniciar su andadura internacional con la selección española con dieciséis años.

La estrella del Barcelona disputó 36 partidos internacionales, en los que marcó 11 goles y ofreció 13 asistencias, y además ya logró conquistar la Eurocopa con España.

Yamal ofreció actuaciones destacadas con la camiseta de la selección de su país, la más notable durante las semifinales de la Eurocopa 2024 ante Francia, cuando marcó un golazo que contribuyó al pase de España a la final.

Y el joven extremo cuenta con tiempo suficiente para desarrollar sus cifras y perseguir a los grandes goleadores, especialmente porque su trayectoria internacional todavía está en sus inicios, lo que lo convierte en uno de los nombres más destacados candidatos a dejar una huella histórica en los próximos años.

Y pese a las asombrosas cifras que ofrece el cuarteto, alcanzar lo conseguido por Messi y Ronaldo sigue siendo un desafío excepcional, pues la cuestión no se limita únicamente a marcar goles o batir récords, sino a la capacidad de mantenerse en la cima durante más de dos décadas y seguir compitiendo al más alto nivel con los clubes y las selecciones.

El dúo dejó un legado que trasciende los límites de las estadísticas y los títulos, y redibujó los baremos de la excelencia en el fútbol moderno, por lo que sus posibles sucesores no persiguen simplemente récords, sino que tratan de alcanzar un estatus al que muchos no han logrado acercarse.