La retirada de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo de la escena internacional no supuso únicamente el final de la trayectoria de dos de los mejores futbolistas de la historia, sino que significó bajar el telón sobre una época excepcional difícil de repetir, después de que ambas estrellas dejaran tras de sí récords y logros que podrían tardar décadas en ser superados.

Y mientras el mundo todavía asimila la ausencia del dúo que dominó el trono del fútbol durante más de dos décadas, han comenzado a perfilarse los rasgos de una nueva generación que se impone con fuerza, con cuatro nombres candidatos a tomar el relevo y perseguir el legado histórico de las estrellas portuguesa y argentina, encabezados por Kylian Mbappé y Erling Haaland, junto a Harry Kane y Lamine Yamal, según informó el diario español As.

A lo largo de más de 20 años, Messi y Ronaldo conformaron un fenómeno excepcional en el fútbol mundial, y la competencia entre ambos no se limitó a los clubes, sino que se extendió al terreno internacional, donde cada uno dejó una huella difícil de borrar.

Cristiano Ronaldo abandonó la escena internacional después de disputar 234 partidos con la camiseta de Portugal, en los que marcó 146 goles, para convertirse en el jugador con más participaciones y goles en la historia de las selecciones nacionales. Además, condujo a su país a coronarse en la Eurocopa de 2016 y a dos títulos en la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025.

En cuanto a Lionel Messi, puso fin a su trayectoria internacional tras 208 partidos con la camiseta de Argentina, en los que anotó 126 goles, y logró conducir a la selección de su país a coronarse en el Mundial de 2022, además de dos títulos en la Copa América en 2021 y 2024.

Y resulta paradójico que ambas estrellas, pese a largos años de rivalidad por la cima del fútbol, solo se enfrentaran dos veces con la camiseta de sus respectivas selecciones, y ambos partidos fueron amistosos. El primer enfrentamiento llegó en 2011 en la ciudad suiza de Ginebra, y terminó con victoria de Argentina por 2-1, después de que tanto Messi como Ronaldo marcaran un gol para su selección. El segundo encuentro se disputó en 2014 en la ciudad inglesa de Mánchester, y lo resolvió Portugal con un gol a cero, sin que ninguna de las dos estrellas lograra inaugurar el marcador.

La retirada de Messi y Ronaldo deja un vacío enorme, pero las cifras apuntan a la existencia de cuatro estrellas que poseen las cualidades necesarias para perseguir algunos de sus logros, aunque repetir lo conseguido por el dúo parece una tarea sumamente difícil.

Erling Haaland y Kylian Mbappé encabezan la lista de candidatos en el apartado goleador, después de que cada uno presentara cifras excepcionales con la selección de su país, mientras que Harry Kane posee una gran experiencia internacional, y Lamine Yamal se perfila como uno de los talentos más destacados capaces de escribir una larga historia con España.

Haaland: una máquina de goles noruega

Erling Haaland, de 26 años, se perfila como uno de los candidatos más destacados a perseguir las cifras goleadoras históricas, después de marcar 65 goles en tan solo 59 partidos internacionales, con un promedio que supera el gol por partido.

Y el delantero del Manchester City no se conformó con batir récords individuales, sino que desempeñó un papel decisivo en el regreso de Noruega al nivel de las selecciones capaces de competir con las grandes, después de contribuir a su clasificación al Mundial por primera vez en 28 años.

Asimismo, Haaland superó el anterior récord de la selección de su país, en poder de Jørgen Juve, de 33 goles, para convertirse en el máximo goleador histórico de Noruega, con un asombroso promedio goleador que alcanza aproximadamente un gol cada 71 minutos.

Mbappé: el heredero más preparado

Por otro lado, Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, posee un registro internacional excepcional que lo convierte en uno de los jugadores más cercanos a igualar los logros de Messi y Ronaldo.

El delantero francés marcó 67 goles en 107 partidos internacionales, superando el anterior récord de Olivier Giroud, de 57 goles, para convertirse en el máximo goleador histórico de la selección de Francia, además de repartir 40 asistencias.

Y las aspiraciones de Mbappé superan los límites de las cifras goleadoras, después de marcar 22 goles en sus participaciones en tres ediciones del Mundial, para convertirse en el máximo goleador histórico del torneo, por delante de nombres legendarios, teniendo en cuenta que se coronó con el título con Francia en 2018.

Y con la llegada a los 27 años, el capitán de la selección francesa parece tener ante sí una oportunidad de oro para mejorar sus cifras y continuar la persecución del legado que dejó el dúo legendario.

Harry Kane: cifras sin corona

Pese a cumplir los 33 años, no se puede descartar a Harry Kane de la lista de candidatos a seguir persiguiendo los récords, después de demostrar que es uno de los delanteros más constantes a nivel internacional.

El capitán de la selección de Inglaterra disputó 125 partidos internacionales, en los que marcó 91 goles, para encabezar la lista de máximos goleadores históricos de la selección de los Tres Leones, superando por amplio margen a Wayne Rooney, autor de 53 goles.

Asimismo, el delantero del Bayern Múnich repartió 23 asistencias con la camiseta de la selección de su país, para confirmar su gran valor a nivel internacional, aunque su palmarés todavía carece de grandes títulos, después de fracasar en coronarse con cualquier campeonato con Inglaterra hasta ahora.

Lamine Yamal: el más joven de los perseguidores

En cuanto a Lamine Yamal, representa la apuesta a largo plazo, teniendo en cuenta su talento excepcional y su corta edad, después de iniciar su andadura internacional con la selección española a los dieciséis años.

La estrella del Barcelona disputó 36 partidos internacionales, en los que marcó 11 goles y repartió 13 asistencias, además de lograr ya coronarse con la Eurocopa con España.

Y Yamal ofreció niveles llamativos con la camiseta de la selección de su país, el más destacado durante las semifinales de la Euro 2024 ante Francia, cuando marcó un gol espléndido que contribuyó al pase de España a la final.

Y el joven extremo dispone de tiempo suficiente para desarrollar sus cifras y perseguir a los grandes goleadores, especialmente porque su trayectoria internacional todavía está en sus inicios, lo que lo convierte en uno de los nombres más destacados candidatos a dejar una huella histórica en los próximos años.

Y pese a las asombrosas cifras que presenta el cuarteto, alcanzar lo logrado por Messi y Ronaldo sigue siendo un desafío excepcional, pues la cuestión no se limita solo a marcar goles o batir récords, sino a la capacidad de mantenerse en la cima durante más de dos décadas, y de seguir compitiendo al más alto nivel con clubes y selecciones.

El dúo dejó un legado que trasciende los límites de las estadísticas y los títulos, y redibujó los baremos de la excelencia en el fútbol moderno, por lo que sus posibles sucesores no persiguen meros récords, sino que intentan alcanzar una posición a la que muchos no han logrado acercarse.