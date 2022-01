Los retos del fútbol femenino para 2022

El año que cierra ha sido uno de los más históricos para el desarrollo del fútbol femenino en España. Las conquistas de los equipos, en especial el FC Barcelona, y las jugadoras, como ha sido el caso de Alexia Putellas, han dejado momentos que se quedarán para siempre en la memoria de todos los aficionados al deporte rey, y que han disfrutado de las proezas logradas a lo largo de los 365 días de los que se ha compuesto un 2021 que, aunque todavía marcado por el COVID-19, ha dejado auténticos recuerdos incrustados en la memoria colectiva de todos los que aman el fútbol y siguen el futfem en nuestro país.

Sin embargo, esto no es todo, ya que nadie se conforma. A pesar de todo lo que se ha conseguido, como es el Triplete en el caso del FC Barcelona, el 2022 se presenta como un año apasionante para todos los que forman parte de una de las disciplinas que más han crecido, tanto en visibilidad como en seguimiento por parte de la población, en el mundo del deporte dentro de la Península Ibérica. Con un año de lo más exigente, ya que la Eurocopa de Inglaterra se disputa en apenas unos pocos meses, todos quieren demostrar que lo que se ha logrado no ha sido nada y que lo mejor siempre está por venir.

Aquí, repasamos algunos de los retos que tiene pendiente el fútbol femenino en España y que buscará conseguir en el 2022 que está a punto de arrancar, y que se espera con tanta ansia, en medio de unas circunstancias de lo más particulares, debido a lo que se está produciendo a lo largo del mundo, debido a la expansión de la pandemia del coronavirus, y que lo ha cambiado todo.

La profesionalización de manera efectiva del fútbol femenino en España

Esta es la gran tarea pendiente que tienen las instituciones. No las jugadoras, y en cierta parte también los clubes. El conseguir que la Liga, la máxima categoría del deporte rey en España, pueda ser profesional. Tras la firma del pasado 15 de junio, parecía que se solucionaba uno de los temas con más intereses para todos los implicados: conseguir que las jugadoras puedan ser profesionales y que tengan las mejores condiciones posibles para desarrollar su pasión, que a la vez es su trabajo.

Sin embargo, los diferentes conflictos abiertos que se han ido produciendo tanto entre la RFEF como con los diferentes sindicatos que defienden los intereses de las futbolistas han hecho que la profesionalización efectiva del torneo se haya retrasado y no haya pistas por el momento de que se vaya a llevar a cabo. A pesar de la salida en rueda de prensa por parte de la AFE por algunas de sus representantes dentro de los clubes, no se ha llegado por el momento a ningún acuerdo, y eso perjudica única y exclusivamente a las que viven por ejercer su pasión.

La mejora en la situación de algunos clubes, como el Rayo Vallecano

Este primer punto trae consigo otro de los grandes retos a los que tiene que enfrentarse la Administración si quiere mejorar de verdad la situación de las futbolistas. La mejora en las condiciones básicas en las que se desarrollan los clubes tiene que ser prioritario para los actores del fútbol femenino, que no deben permitir lo que está sucediendo en algunos de los equipos que están jugando en la máxima categoría del fútbol español. El ejemplo más claro está en la capital de España, ya que el Rayo Vallecano es uno de los peores conjuntos a la hora de tratar a sus futbolistas.

El estado en el que desarrollan su trabajo las jugadoras del cuadro vallecano es solo un ejemplo, y es algo que debería invitar a reflexionar a todos los que forman parte del escenario del fútbol femenino. No debería ser la obligación al club la apuesta por esta sección, la más exitosa de su historia, sino que tendría que ser una ilusión. Sin embargo, la falta de apuesta de su directiva ha convertido en insostenible la situación, que exige una respuesta cuanto antes de todos los que forman parte de la Administración, que debe brindar apoyo real a las futbolistas, que se la juegan todos los fines de semana, ya que no tienen la presencia de cuerpo médico o de incluso un o una delegado de campo, figura fundamental para todos los equipos.

La Eurocopa, marcada con letras de fuego

El torneo que se disputa en el mes de julio en Inglaterra es la gran meta que tiene el fútbol español para poder seguir rompiendo barreras. Esta competición, que siempre se ha resistido para el combinado nacional, parece más cerca que nunca para el conjunto de Vilda, asentado ya en el ‘Top-10’ de las mejores selecciones a nivel mundial. La forma en la que se ha mejorado y evolucionado por parte de la selección ha sido notable, lo que ha llamado la atención de todos, incluyendo a la FIFA, que ha incluido a España entre los mejores equipos del mundo, lo que supone un enorme salto de calidad para el combinado nacional.

El cuadro de Jorge Vilda, uno de los seleccionadores más discutidos, buscará poder confirmar su condición de favorita asestando un golpe sobre la mesa que les permita estar definitivamente en la nobleza del fútbol mundial. Tras la notable mejoría que se ha venido evolucionado en este deporte en España, es el momento de que la selección pueda afrontar un nuevo desafío para dar un paso más, y de paso, pueda demostrar que puede vencer a cualquier gran potencia, confirmando de esta forma que España también es una de las mayores potencias en el fútbol mundial.

La aprobación de los estatutos de La Liga, que permitan desbloquear la profesionalización del fútbol en España

Otro de los campos en los que debe mejorar el fútbol femenino en España tiene que ver con la profesionalización, y la forma de llegar a consensos entre las diferentes instituciones que forman parte del deporte rey. Un ejemplo de ellos es la aprobación de unos estatutos, que forman parte de la llegada de una Liga profesional a nuestro país. La falta de acuerdos entre los diferentes actores que forman parte, ya sean Liga, Federación o sindicatos, que han vivido recientemente comicios, en los que ha ganado Futpro, un sindicato de nueva creación es una de las razones por las que las jugadoras no pueden desarrollar su trabajo y su pasión en las mejores condiciones posibles.

Es por ello por lo que uno de los pasos a tener en cuenta para poder tener una Liga en las mejores condiciones posibles es la creación y aprobación de unos estatutos. Este es uno de los grandes pilares por los que no hay avances en la creación y avance del torneo de la regularidad. Al tener dos claros bandos, no hay acuerdo a la hora de establecer un documento en el que se establezcan las bases de una competición seria y con estabilidad, que es lo que se busca para las protagonistas, las futbolistas, que están cansadas de que no se les haga caso.

El reto del FC Barcelona: Repetir el Triplete para hacer historia (una vez más)

Uno de los equipos que esperan el nuevo año con más ansiedad es el FC Barcelona. El equipo que hizo historia en este 2021 que cierra quiere volver a hacerla, y esto pasa por repetir los logros que consiguió con Lluis Cortés. El primer Triplete de la historia del fútbol español se le queda pequeño a un cuadro azulgrana que, con Giráldez al mando, no se quiere detener en lo logrado hasta el momento, y se encuentra en el camino para poder repetir la conquista de los 3 campeonatos más importantes dentro del mundo del fútbol español. Tanto Liga, como Copa de la Reina como la Champions son los objetivos de un equipo histórico que no se cansa de arrollar, y las cifras así lo demuestran hasta el momento.

Invicto en liga, con 86 goles a favor, por solo cuatro en contra, y con 15 victorias de 15. Estos guarismos solo hacen más que crecer la moral y la confianza de uno de los conjuntos que, con trabajo y con atención a todos los detalles, se ha convertido en la principal súperpotencia en Europa. Siendo campeón de la máxima competición continental, el cuadro de la Ciudad Condal no se puede relajar, ya que cualquier tropiezo puede conducirlas al abismo. Es por ello que en ningún partido se baja el pistón. Se ha goleado a varios de sus grandes rivales como el caso del Atlético o el Real Madrid, y no se quieren detener ahí, ya que buscan conseguir el alirón liguero, uno más, cuanto antes.

Atlético de Madrid: Recuperar la esencia para volver a lo más alto

El cuadro colchonero busca poder seguir avanzando en el torneo de la regularidad. Tras perder su puesto de privilegio en la clasificación, el conjunto de la capital de España no está viviendo su mejor momento. A pesar de una mejor planificación deportiva en el último verano, el cuadro que hoy entrena Oscar Fernández no termina de arrancar y necesita volver a lo más alto. Es por ello por lo que el 2022 se presenta de lo más ilusionante para uno de los grandes clásicos del fútbol femenino en España. Con muchos altibajos, y tras haber sido atacado de forma dura por el coronavirus, el ex campeón de la Liga espera al nuevo año con optimismo y con ganas de poder sorprender a los gigantes, entre los que se encuentra el FC Barcelona, una de las grandes potencias a nivel mundial.

Con una buena mezcla entre juventud, experiencia, y mucha calidad, el Atlético necesita volver cuanto antes a lo más alto, donde estaba no hace tanto. Tras conseguir 3 ligas de forma consecutiva, el rendimiento del cuadro colchonero se ha visto muy afectado con constantes cambios de plantilla, y con un buen preparador al frente, el conjunto rojiblanco necesita ganar de forma urgente para no quedarse atrás y quedarse atascado en la zona media de la clasificación. Tras varios cambios en el banquillo, Fernández es el elegido para poder devolver a uno de los equipos más grandes de España al sitio que se merece: a lo más alto.

Real Madrid: El crecimiento como forma de evolución hacia lo más alto

Si hay un equipo que ha sufrido muchos altibajos en el 2021 que acaba de terminar, ese es el Real Madrid. Tras una gran temporada como la 2020/21, en la que el cuadro blanco terminó accediendo por primera vez en su historia a la Liga de Campeones tras eliminar al Manchester City en una vibrante eliminatoria, en la 2021/22, o, al menos, en lo que se ha disputado hasta el momento, las cosas han sido muy diferentes para las de David Aznar, ahora entrenadas por Alberto Toril, un viejo conocido del conjunto de la capital de España, ya que entrenó en el pasado al Real Madrid Castilla. Tras un muy mal comienzo de campaña de un equipo que hizo algunos de los fichajes más mediáticos de la Liga, como es el caso de Esther o Nahikari, el trabajo es grande para poder mejorar y poder avanzar en el torneo doméstico.

En cambio, en la Champions League, las cosas son muy distintas para un equipo que está cogiendo experiencia y se está convirtiendo en una de las grandes potencias en nuestro país. En cuartos de final por primera vez en su historia, el Real Madrid ha cuajado una buena fase de grupos, y no ha tenido muchos problemas a la hora de meterse en la siguiente ronda. Sin embargo, queda mucho por mejorar, ya que el conjunto merengue es una de las escuadras más exigentes del mundo, y precisamente en la exigencia tiene que residir el futuro éxito de un equipo que busca consolidarse para poder estar definitivamente entre los mejores del mundo.

Volver a abrir los campos al fútbol femenino

Otro de los grandes retos pendientes que hay para este 2022 es algo que se ha ido ampliando con el paso de los últimos años: abrir los campos más grandes a los equipos. Este año arrancará de la mejor manera, ya que en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions entre el FC Barcelona y el Real Madrid, el Camp Nou se abrirá para que todos los aficionados puedan acudir al coliseo blaugrana para poder ver una de las eliminatorias más vibrantes de la máxima competición continental. Ha pasado un tiempo desde el último encuentro en el que un gran estadio pudo abrirse para que las futbolistas pudieran desarrollar su gran pasión ante la afición.

Este es uno de los grandes retos y una de las grandes tareas pendientes que tienen los clubes para este 2022. Que el récord conseguido en el Wanda Metropolitano hace muy pocos años sea superado por el Clásico en el Camp Nou es un objetivo que no es tan inviable. Esta forma de poder promocionar y acercar el fútbol femenino a los aficionados es una tarea que solo depende de los actores que forman parte del deporte, no de las futbolistas, que, al fin y al cabo, son las protagonistas y son las que dan todo día tras día, aunque muchas veces no se reconozca, para poder avanzar y dejar al fútbol en España en el lugar que se merece.

Mayor visibilización para el fútbol femenino

Otro de los grandes desafíos que este 2022 tiene para el fútbol femenino es, sin duda, conseguir una mayor visibilización para este deporte. El argumento de que “no vende” debe quedar obsoleto, y este año que está comenzando debe ser el auge definitivo que necesita el deporte, una de las disciplinas que más han crecido en los últimos años en España. Con la apertura de los estadios, mayor promoción tanto de los equipos como de los encuentros, las mejoras han sido constantes, pero no suficientes, ya que la profesionalización tarda en llegar y no es la mejor situación para las jugadoras, que tienen que trabajar en muchos casos o estudiar para compaginar la vida con ser futbolista.

Es por ello por lo que el aumento de la inversión tiene que ser uno de los grandes motores para que el futfem sea un deporte visible en nuestro país. España se ha convertido en una de las mejores selecciones del mundo, un club español ha conseguido el Triplete, la actual Balón de Oro, la mejor jugadora de la actualidad es española (Alexia Putellas). Todos los ingredientes están listos, solo se necesita una institución o instituciones que apuesten de forma decidida por el deporte, que necesita cuanto antes una mayor promoción para que todos los aficionados puedan conocer y visibilizar esta disciplina.

Una mayor presencia en el panorama internacional

El ejemplo del FC Barcelona es uno de los ejemplos de mayor éxito en el fútbol femenino mundial. El ascenso del cuadro azulgrana ha supuesto que los equipos españoles se hayan convertido en conjuntos muy a tener en cuenta por parte de todas las escuadras a nivel internacional, pero eso no es suficiente, ya que hay muchos pasos que dar para poder establecerse definitivamente en la élite del deporte. No solo a nivel deportivo, sino también en muchos aspectos que poco o nada tienen que ver con lo que se desarrolla dentro de los terrenos de juego.

Poco a poco, la forma de entender el futfem en España ha cambiado de forma radical, pero queda mucho por mejorar, ya que hay muchos aspectos en los que se sigue anclado en el siglo pasado, por decirlo de forma suave. La presencia en el panorama internacional debe ser uno de los puntos clave de mejora del fútbol español, que se ha convertido en una de las grandes potencias en Europa, pero que no termina de convertirse en todo lo que debería ser. Ya sea por los conflictos entre las diferentes instituciones, bien por la falta de apuesta de las televisiones por diversos factores, el deporte nacional debe tener una mayor presencia en todos los países y para ello, la apuesta y el aumento de las inversiones en el mismo tiene que ser uno de los ejes centrales del 2022.