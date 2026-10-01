Horas después de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración de la selección portuguesa, Rafael Leão vestirá el dorsal número 7 con el que se hizo célebre el Bicho a lo largo de su carrera, pero ¿lo hizo la Federación Portuguesa de forma deliberada como respuesta a la actitud del Bicho?

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) publicó la lista de jugadores de Portugal para el duelo ante Dinamarca, y se supo que Leão vestirá el dorsal número 7 durante el partido previsto para el jueves en Copenhague, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Europa.

Ronaldo, de 41 años, había anunciado a través de sus cuentas en las redes sociales su salida de la concentración de la selección portuguesa, en protesta por las declaraciones del entrenador Jorge Jesus.

Jesus había revelado que Ronaldo entró en un estado de enfado tras no disputar ni un solo minuto ante Noruega el domingo, un hecho que supuso un acontecimiento excepcional en su trayectoria internacional, ya que fue la primera vez en 18 años que permanecía en el banquillo sin participar en el partido.

El técnico portugués aseguró que es él quien toma la decisión sobre el once inicial, y que no se dejará influir por Ronaldo ni por nadie.

Tras la decisión de abandonar la concentración, Ronaldo tomó un avión privado con destino a Madrid, mientras que sus compañeros se dirigieron al estadio Parken, en Copenhague, para disputar los entrenamientos de cara al duelo ante Dinamarca.

Los reglamentos se imponen

Con la ausencia de Ronaldo en la lista de Portugal, la selección se ha visto obligada a entregar el dorsal número 7 a otro jugador.

Según el diario español Mundo Deportivo, los reglamentos de la UEFA en la Liga de Naciones de Europa establecen que los jugadores incluidos en la lista del partido deben numerarse del 1 al 23.

El extremo del Galatasaray vestía el dorsal número 17 durante los dos primeros partidos de la selección portuguesa en el torneo, pero esta vez lucirá el número que durante años estuvo ligado a Cristiano Ronaldo, en medio de una crisis cuyas repercusiones siguen vigentes.