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En el Bayern, las malas noticias no dejan de sucederse. ¿Y Vincent Kompany? Mantiene la calma, evita dar pie a las críticas e invoca al karma.

Antes de entrar en las palabras del entrenador Vincent Kompany, conviene detenerse en un gesto suyo. Tras los partidos de la Bundesliga, los equipos visitantes suelen querer volver a casa cuanto antes. Por eso, a veces sus entrenadores abandonan la habitual rueda de prensa antes de que hable el técnico rival. Kompany, pese a que se le ofreció esa posibilidad, no lo hizo después de este 0-0 de su Bayern ante el Hamburgo, amargo por muchos motivos .

Cuando ya había respondido a todas las preguntas, el jefe de prensa del HSV le deseó «buen viaje de vuelta». Pero Kompany insistió en esperar a escuchar a Merlin Polzin. Permaneció sentado a su lado, en silencio, durante nueve minutos. Incluso en los momentos difíciles, o precisamente entonces, Kompany mantiene el respeto y la calma y no quiere dar ni el más mínimo pie a las críticas. Y probablemente no había vivido tiempos tan difíciles desde que asumió el cargo en el verano de 2024.

En Hamburgo faltaron siete posibles titulares: Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Ismael Saibari, Jamal Musiala y Harry Kane. Ahora también preocupa Konrad Laimer, que tuvo que ser sustituido por lesión . A ello se suman los debates públicos sobre Musiala, desencadenados por la propia cúpula del club. Ante el HSV, el Bayern encadenó su tercer partido sin ganar, una racha que Kompany nunca había sufrido desde su llegada. Y, por si fuera poco, el capitán suplente Joshua Kimmich vio la roja directa por una agresión totalmente innecesaria.

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Por qué Kompany trata a Kimmich de forma distinta que a Olise

Entremos en el análisis de Kompany. La primera pregunta de la rueda de prensa fue, naturalmente, sobre la expulsión de Kimmich. «En los dos años y medio que llevo aquí ya hemos vivido algo así», comenzó Kompany, en probable alusión a la expulsión de Michael Olise en octubre ante el Viking Stavanger, igual de absurda, aunque entonces, por lo demás, todo marchaba según lo previsto en el Bayern.

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«Entonces expresé mi opinión con toda claridad», recordó Kompany, con razón. Calificó el lanzamiento de balón de Olise de «estupidez mayúscula». La expresión también habría servido para el tirón de pelo de Kimmich, que el propio protagonista calificó de «imperdonable» . Sin embargo, a diferencia de lo que hizo con Olise, Kompany evitó cualquier crítica individual por la situación actual del equipo: «Ahora, en esta fase, no hay ninguna posibilidad de que señale a un jugador y le haga un regalo a la opinión pública. Ninguna».

Los influyentes Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge ya han repartido bastantes «regalos» de ese tipo en las últimas semanas, ya fuera con críticas públicas a Lennart Karl o, sobre todo, con dudas sobre Musiala. Los predecesores de Kompany, Julian Nagelsmann y Thomas Tuchel, también solían repartirlos en situaciones comparables. Pero Kompany no estaba para hacer de Papá Noel y esquivó con paciencia todas las preguntas al respecto.

Getty Images

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«Esto tiene que servir de algo, tiene que merecer la pena al final»

Al mismo tiempo, aseguró que los problemas evidentes se abordan internamente «con claridad y dureza». Como ya había hecho en la rueda de prensa previa al partido, Kompany volvió a referirse a la «burbuja», una de sus palabras favoritas últimamente. «En nuestra burbuja no nos limitamos a chocar los cinco y decir: “Vaya, qué bien lo has hecho”. No, somos sinceros. Pero eso queda dentro».

Un empate ante un candidato al descenso como el HSV es automáticamente una decepción para el Bayern, sean cuales sean las circunstancias: pese a todas las bajas, pese a tener a Bara Ndiaye, Noah Codjo-Evora y Sache Boey en el once inicial y pese a jugar mucho tiempo en inferioridad numérica. Sobre todo porque el Bayern decepcionó por completo en ataque ante el HSV: ningún disparo a puerta y un valor de goles esperados de apenas 0,46. Pero Kompany se empeñó en buscar únicamente aspectos positivos.

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«Si mantienes la calma, es en estos momentos cuando más puedes aprender. ¿Qué aprendo si ganamos 7-0 al Union Berlin? Que Harry Kane sabe meter el balón en la portería. Ahora sí aprendes, y eso es lo que estamos haciendo», dijo Kompany. «La resistencia que muestra este equipo y lo que estamos construyendo ahora, hasta que algún día vuelvan todos, tienen mucho valor». Sonó un poco a invocación del karma. «En algún momento, esta mentalidad tiene que dar frutos. Esto tiene que servir de algo, tiene que merecer la pena al final».

¿Penalti para el Bayern? Kompany evita criticar al árbitro

Estuvo cerca de dar frutos en los últimos minutos ante el HSV. Luis Diaz entró regateando en el área y cayó tras un duelo con Martin Adeline, del Hamburgo . En ese momento, el banquillo del Bayern, con Kompany a la cabeza, protestó con vehemencia. Después, sin embargo, el entrenador dijo: «No fue penalti ni hubo falta sobre Luis Diaz». Ni salida anticipada de la rueda de prensa ni críticas al árbitro: ante todo, no dar pie a las críticas.

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La presión aumenta de todas formas. Si gana al Bayer Leverkusen el domingo, el Borussia Dortmund podría abrir una ventaja de cuatro puntos al frente de la Bundesliga. Y el martes espera el partido más importante hasta el parón invernal, porque es el único en el que el Bayern podría quedar fuera de la lucha por un título: los octavos de final de la Copa de Alemania ante el Hertha BSC, líder de Segunda División.

El conjunto berlinés es ahora mismo algo así como el polo opuesto del Bayern: ha ganado 14 de sus 15 partidos oficiales disputados hasta la fecha esta temporada y actualmente no tiene ni un solo lesionado.