Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

En el Bayern, las malas noticias se suceden. ¿Y Vincent Kompany? Mantiene la calma, evita dar pie a las críticas y apela al karma.

Antes de pasar a las palabras de Vincent Kompany, conviene detenerse en un gesto del entrenador del Bayern. Tras los partidos de Bundesliga, los equipos visitantes suelen querer volver a casa cuanto antes. Por eso, a veces su entrenador abandona la habitual rueda de prensa antes de que intervenga su homólogo. Kompany no lo hizo, pese a que se le ofreció esa posibilidad después de un 0-0 ante el Hamburgo amargo en muchos sentidos para su Bayern .

Cuando ya le habían hecho todas las preguntas, el portavoz del Hamburgo le deseó «buen viaje de vuelta». Pero Kompany insistió en esperar a escuchar a Merlin Polzin. Permaneció sentado a su lado durante nueve minutos, en silencio y atento a sus palabras. Incluso en los momentos difíciles, o especialmente en ellos, Kompany mantiene el respeto y la calma, y no quiere dar el más mínimo motivo para que le critiquen. Y probablemente no había atravesado una etapa tan complicada desde su llegada en el verano de 2024.

En Hamburgo le faltaron siete posibles titulares: Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Ismael Saibari, Jamal Musiala y Harry Kane. Ahora también preocupa Konrad Laimer, que tuvo que ser sustituido por lesión . A eso se suman los debates públicos sobre Musiala, desatados por la propia cúpula del club. Ante el Hamburgo, el Bayern encadenó su tercer partido sin ganar, una racha que Kompany nunca había sufrido desde su llegada. Y, por si fuera poco, el capitán suplente Joshua Kimmich vio la roja directa por una agresión totalmente innecesaria.

Anuncios Anuncios

Por qué Kompany trata a Kimmich de otra forma que a Olise

Así llegamos al análisis de Kompany. La primera pregunta en la rueda de prensa fue, naturalmente, sobre la expulsión de Kimmich. «En los dos años y medio que llevo aquí ya hemos vivido algo así», comenzó Kompany, probablemente en referencia a la expulsión, igual de absurda, de Michael Olise en octubre ante el Viking Stavanger. Entonces, por lo demás, en el Bayern todo marchaba según lo previsto.

Related Topics

«En aquella ocasión dejé muy clara mi opinión», recordó Kompany, y con razón. Calificó de «estupidísimo» el lanzamiento de balón de Olise. La palabra también habría servido para el tirón de pelo de Kimmich, que incluso el propio autor calificó de «imperdonable» . Pero, a diferencia de lo que hizo con Olise, Kompany evitó cualquier crítica individual por la situación actual del equipo: «En esta fase, no hay ninguna posibilidad de que señale a ningún jugador y le haga un regalo al público. Ninguna».

Los poderosos dirigentes Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge han repartido suficientes «regalos» de ese tipo en las últimas semanas, ya fuera con sus críticas públicas a Lennart Karl o, sobre todo, con sus dudas sobre Musiala. También solían repartirlos en situaciones parecidas los predecesores de Kompany, Julian Nagelsmann y Thomas Tuchel. Pero Kompany no estaba de humor para hacer de Papá Noel y esquivó con paciencia todas las preguntas al respecto.

Getty Images

Anuncios

«Esto tiene que dar frutos, al final tiene que merecer la pena»

Al mismo tiempo, aseguró que los problemas evidentes se abordan internamente «con claridad y dureza». Como ya había hecho en la rueda de prensa previa al partido, Kompany volvió a hablar de la «burbuja», una de sus palabras favoritas últimamente. «En nuestra burbuja no nos limitamos a chocar los cinco y decir: “Vaya, qué bien lo has hecho”. No, somos sinceros. Pero eso queda dentro».

Un empate ante un candidato al descenso como el Hamburgo es automáticamente una decepción para el Bayern, sean cuales sean las circunstancias: pese a las numerosas bajas, pese a tener a Bara Ndiaye, Noah Codjo-Evora y Sache Boey en el once inicial, y pese a jugar mucho tiempo en inferioridad numérica. Más aún cuando el Bayern decepcionó por completo en ataque ante el Hamburgo. Ni un disparo a puerta y un valor de goles esperados (xG) de solo 0,46. Pero Kompany se empeñó en buscar únicamente aspectos positivos.

Anuncios

«Si mantienes la calma, es en estos momentos cuando más puedes aprender. ¿Qué aprendo si ganamos 7-0 al Unión Berlín? Que Harry Kane sabe meter bien el balón en la portería. Ahora es cuando aprendes, y eso es lo que estamos haciendo», dijo Kompany. «La resistencia que muestra este equipo, lo que estamos construyendo ahora hasta que todos vuelvan, es valioso». Sonó un poco a invocación al karma. «En algún momento, esta mentalidad tiene que dar frutos. Tiene que servir de algo, al final tiene que merecer la pena».

¿Penalti para el Bayern? Kompany evita criticar al árbitro

Estuvo cerca de dar frutos ya en la recta final ante el Hamburgo. Luis Diaz entró en el área regateando y cayó tras disputar un balón con Martin Adeline, del Hamburgo . En ese momento, el banquillo del Bayern, con Kompany a la cabeza, protestó con vehemencia. Después, sin embargo, el entrenador dijo: «No fue penalti ni hubo falta sobre Luis Diaz». Ni salida anticipada de la rueda de prensa ni críticas al árbitro: nada de dar pie a reproches.

Anuncios

La presión aumenta por sí sola. El Borussia Dortmund podría situarse cuatro puntos por delante en lo alto de la Bundesliga si gana el domingo al Bayer Leverkusen. Y el martes espera el partido más importante hasta el parón invernal, porque es el único en el que el Bayern podría perder un título: los octavos de final de la Copa de Alemania ante el Hertha Berlín, líder de Segunda División.

El equipo berlinés es ahora mismo algo así como la antítesis del Bayern: hasta la fecha ha ganado 14 de sus 15 partidos oficiales esta temporada y no tiene ni un solo lesionado.