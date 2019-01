Los puros criollos: Atlético Nacional no tendrá extranjeros y recupera una vieja tradición

Con la política de no tener internacionales, los colombianos ganaron la CONMEBOL Libertadores en 1989 y llegaron a la final en 1995.

La Real Academia Española plantea siete acepciones para la definición del término “Criollos”:

3. adj. Dicho de una persona: Nacida en un país hispanoamericano. U. para resaltar que esa persona posee las cualidades estimadas como características de su origen. U. t. c. s.

4. adj. Autóctono o propio de un país hispanoamericano, o del conjunto de ellos.

La primera vez que se usó la nomenclatura fue entre 1958 y 1961. Eran “Los Criollos”. Durante esos años, Atlético Nacional no logró ganar títulos, pero comenzó con esta política: no vestirían la camiseta futbolistas extranjeros. Se volvió filosofía. En 1987, hubo un regreso a las fuentes. Había que promover el talento local. Los directivos contrataron a Francisco Maturana, un ex jugador, con apenas una breve experiencia como entrenador en Once Caldas. La apuesta era barajar y dar de nuevo. La idea sería de lo más exitoso del fútbol colombiano y pariría talentos únicos: José René Higuita, Andrés Escobar, Luis Perea, Leonel Álvarez, Didi Valderrama, Alveiro Uzuriaga y John Jairo Tréllez, entre otros.

Todo lo que hay que saber sobre la CONMEBOL Libertadores, en el sitio oficial: entrevistas, notas especiales y mucho más

La frutilla del postre elaborado fue ganar la CONMEBOL Libertadores de 1989.

🏆 🔙 Un día como hoy hace 29 años @nacionaloficial se consagró campeón de la @Libertadores 1989 al vencer a @elClubOlimpia 5-4 por penales.



👐 Aquel día se patearon 18 penales y @higuitarene atajó 4



🇨🇴 Fue la primera Copa ganada por un colombiano y lo celebró todo un país pic.twitter.com/vbngOgaJK5 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 31 de mayo de 2018

Duró hasta el Apertura 2004. En el medio, en 1995, llegó a otra final de la Libertadores, en una gran época del fútbol colombiano, que al año siguiente arribó a la misma instancia con América de Cali como protagonistas, con colombianos también de mucha jerarquía como Oscar Córdoba -había pasado por Atlético Nacional en 1989-, Jorge Bermúdez, Antony de Ávilao y Franky Oviedo, entre otros. Luego, los malos resultados hicieron cambiar a la dirigencia de Medellín.

Hasta ahora: tras la salida del arquero Fernando Monetti a San Lorenzo, el plantel de Atlético Nacional volverá a ser criollo. Tras su paso por el club búlgaro, Ludogoretz Razgrad, entrenador desde 1974 -campeón de la CONMEBOL Libertadores en 1997 con Cruzeiro y en 2005 con San Pablo-, Paulo Autuori será el encargado de comandar a este gran plantel que empezará en la Fase 2 de la competición, a la espera de un rival que saldrá de la Fase 1 (Deportivo La Guaira o Real Garcilaso).

El artículo sigue a continuación

No es Atlético Nacional el único equipo en el mundo con esta característica. El más famoso es el Athletic Bilbao. Pueden jugar en sus filas los jugadores que se han hecho en la propia cantera y los formados en clubes de Euskal Herria, que engloba a las siguientes demarcaciones territoriales: Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa, Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Behera, así como, por supuesto, los jugadores y jugadoras que hayan nacido en alguna de ellas. Han surgido de aquí enormes figuras como Telmo Zarra, Rafael Moreno Aranzadi “Pichichi”, José Ángel Iribar, Fernando Amorebieta, Fernando Llorente.

Otro de los casos es el Chivas de Guadalajara. Fundado en 1906, con 12 títulos de la Primera División, ha tomado hace muchísimos años la política de no tener jugadores extranjeros. De aquí, han salido enormes talentos como: Eduardo De la Torre, Carlos Salcido, Francisco Javier Maza Rodríguez, Carlos Vela y Javier "Chicharito" Hernández.

El Nacional de Ecuador es otro de los equipos que mantiene la misma política. Fundado en 1960, ha mantenido siempre ésta condición, con una enorme particularidad: en 2017, el colombiano Rinson López falsificó papeles para ser incorporado y desató un escándalo. De éste equipo salió el gran Antonio Valencia.