Los propios aficionados se vuelven de repente en masa contra el internacional holandés: «¡Fuera con él!»

El sábado, el Galatasaray venció 2-1 al Gençlerbirliği, pero en redes solo se habló de Noa Lang, quien otra vez pasó desapercibido tras ingresar como suplente.

El líder de la Süper Lig dominaba en Ankara gracias a los goles de Mauro Icardi y Yunus Akgün, pero M’Baye Niang recortó distancias tras el descanso y dejó el 1-2. Para el Galatasaray fue una buena noche, pero no para Lang.

El extremo holandés, con quince internacionalidades, se quedó por tercer encuentro seguido en el banquillo y solo jugó en los minutos finales, sin lograr influir.

Sus números lo reflejan: en catorce partidos con el club ha marcado dos goles y dado dos asistencias. En total, suma tres goles y cuatro asistencias en 41 encuentros esta temporada, cifras poco destacadas.

En X, los hinchas lo critican con dureza: «Lang juega por la izquierda, no ayuda al lateral y su impacto es negativo», resume un mensaje muy compartido.

«Se queda demasiado pasivo, le falta lucha y explosividad», escribe un aficionado. La crítica de que juega sin intensidad ni visión de juego se repite con frecuencia.

Lang llegó cedido del Nápoles con una opción de compra de treinta millones de euros, pero la afición lo tiene claro: «Lang debe irse al final de la temporada» y «Nunca hay que fichar a Noa Lang de forma definitiva».