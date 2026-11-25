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El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF), propietario mayoritario del Newcastle United, estudia vender hasta el 25 % del club mediante la emisión de nuevas acciones. El dinero iría directamente al Newcastle, no al PIF. La prioridad es construir un nuevo estadio, que costaría unos 1.300 millones de libras, o remodelar St James' Park, mientras el club busca una importante inversión externa.

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El PIF contrata a JP Morgan

El PIF ha contratado a JP Morgan para gestionar la venta de hasta una cuarta parte del Newcastle mediante una emisión de acciones, según informó en primer lugar The Athletic. El banco, con sede en Nueva York, trabajó recientemente en el intento frustrado de la FIFA de vender el 20 % de sus derechos comerciales.

El fondo posee alrededor del 85 % del club y la familia Reuben, el resto. Ambas participaciones se diluirían. El PIF compró el Newcastle a Mike Ashley por 305 millones de libras en octubre de 2021, y su máximo responsable, Yasir Al-Rumayyan, asistió el sábado a su primer partido de la temporada, el empate 2-2 ante el Arsenal .

El dinero irá al club

El PIF no recibiría dinero de la emisión de acciones: los nuevos inversores aportarían fondos directamente al Newcastle a cambio de hasta una cuarta parte del capital. Fuentes cercanas al fondo insisten en que mantiene su compromiso a largo plazo con el club y que no se trata de una venta total.

El Newcastle necesita unos 1.300 millones de libras para construir un nuevo estadio con capacidad para entre 65.000 y 72.000 espectadores. Su director ejecutivo, David Hopkinson, declaró a principios de este mes: "Hagamos lo que hagamos aquí, será una decisión de alcance generacional que definirá la próxima era del club. Será caro".

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Hopkinson revela conversaciones con bancos

El club también planea construir una nueva ciudad deportiva cerca del aeropuerto internacional de la ciudad, y Hopkinson reveló que ya había conversaciones en marcha con representantes de entidades bancarias.

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Añadió: "Cuando llegué, estábamos en la fase conceptual. Estamos avanzando considerablemente hacia opciones más claramente definidas y hacia la fase de decidir cómo llevarlo a cabo. Es un proyecto de importancia mundial. Últimamente hemos dedicado mucho tiempo a hablar con representantes de bancos de Nueva York para estudiar cómo podríamos hacerlo y qué opciones podemos considerar. Os aseguro que trabajamos en ello todos los días y espero que pronto tengamos algo concreto que compartir con vosotros".

El PIF reduce su gasto en deporte

La operación se plantea mientras el PIF reduce su gasto en deporte, tras retirar su apoyo a LIV Golf y vender una participación en el Al-Hilal de la liga saudí.

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El Newcastle no es el único que busca nuevos inversores: el Everton y el Crystal Palace también lo hacen. Según las informaciones, el PIF cree que el Newcastle podría llegar a valer 5.000 millones de libras si encuentra un socio minoritario.