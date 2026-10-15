Así lo anunció Pablo Torre en el programa «Tuned In» de Front Office Sports. Según contó, incluso propietarios de equipos de la NBA se han puesto en contacto con él por los vuelos en helicóptero del King, que ya son casi famosos. El contexto: LeBron reside actualmente en Nueva York y vuela regularmente en helicóptero a Filadelfia para acudir a los 76ers, equipo por el que fichó esta pretemporada.

Según Front Office Sports, el jugador de 41 años habría realizado doce vuelos de ida y vuelta entre Nueva York y Filadelfia en una semana. El coste, de acuerdo con TMZ: entre 6.000 y 9.000 dólares. Según un portavoz de James, la empresa Fanatics patrocina los vuelos como parte de un contrato firmado hace casi tres años que también permite a LeBron acceder a aviones privados, jets corporativos o helicópteros de Fanatics.

Fanatics posee los derechos exclusivos para producir y distribuir cromos oficiales y objetos de colección firmados por LeBron. Además, este se incorporó como coinversor a Mitchell & Newss, una marca de moda perteneciente a Fanatics. De hecho, LeBron utilizaría para sus vuelos diarios un helicóptero con la marca de Fanatics.

¿Por qué quiere Pablo Torre investigar los vuelos de LeBron James?

Si se tratara únicamente de un patrocinio de la empresa, LeBron no tendría ningún problema. Distinto sería el caso si los 76ers, con los que LeBron gana algo menos de ocho millones de dólares en dos años, participaran en la financiación. Eso es precisamente lo que Torre quiere comprobar e investigar.

«Recibimos avisos de propietarios que me envían esta historia y preguntan: "¿Qué es esto?"», dijo Torre. «Con esta historia decimos expresamente que estamos muy interesados. Y, por supuesto, estudiamos todas las posibilidades de que sea tanto una buena historia como algo de interés para la liga».

Las investigaciones de Torre sobre la elusión del límite salarial por parte de Los Angeles Clippers en el caso de la superestrella Kawhi Leonard dieron origen a un enorme escándalo, a raíz del cual la NBA abrió una investigación y, en septiembre, impuso sanciones bastante duras.

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¿Qué sanciones recibieron los Clippers y Kawhi Leonard por el escándalo de Aspiration?

Los Clippers tuvieron que ceder sus elecciones de primera ronda de 2029, 2030, 2031, 2032 y 2033, por lo que Torre llegó a hablar de «la sanción más dura de la historia de la NBA». Además, la franquicia debe pagar una multa de 30 millones de dólares. El propietario Steve Ballmer fue suspendido durante un año y el presidente de los Clippers, Lawrence Frank, durante seis meses.

Kawhi también tuvo que devolver 700.000 dólares a la NBA. Su antiguo asesor «Uncle Dennis» no podrá ponerse en contacto con equipos de la NBA ni hacer negocios en nombre de un jugador, un miembro del personal o un empleado durante cinco años.

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