Los posibles sucesores para Marcelo Gallardo como entrenador de River

El Muñeco anunció el final de su ciclo luego de ocho años de gloria y comienza la danza de nombres para saber quién se sentará en el banco millonario.

Y un día, pasó. Marcelo Gallardo anunció que no renovará su contrato con River a fines de 2022 y le pondrá fin al ciclo más exitoso de la historia del Millonario. Pero, más allá de la tristeza que inundó a todos en el club de Núñez, ahora la dirigencia debe poner manos a la obra para encontrar un reemplazante.

Tras ocho años sin la necesidad de salir al mercado en busca de un entrenador, en el Monumental deben empezar a buscar alguna alternativa. En el último tiempo fueron varios los que se autopostularon, mientras que no son muchos los que que cuentan con los pergaminos para sentarse en lo que será el banco más caliente del fútbol argentino.

HERNÁN CRESPO

La Copa Sudamericana obtenida con Defensa y Justicia, en la que no solo festejó el título sino jugó un fútbol de alto vuelo, catapultaron a Valdanito a la cima del ranking de candidatos, con los hinchas dejando atrás aquella relación de amor-odio, ya que algunos le reprochan no haber terminado su carrera en el club, sobre todo en tiempos de pelea por no descender y, al tiempo siguiente, por volver a Primera, pero no pueden dejar de recordar los goles a América de Cali para ganar la Libertadores de 1996.

De hecho, ya en la última visita del Halcón al Monumental, antes de la pandemia, se llevó una ovación que pareció ponerle punto final a cualquier polémica. Luego del paso por Defensa y Justicia, en febrero de 2021 llegó a Sao Paulo, con un comienzo positivo: obtuvo el Paulistao después de ocho años. No obstante, con el correr de los partidos no logró el buen juego que pretendía ni lo acompañaron los resultados, yéndose de Libertadores goleado por Palmeiras. Nueve meses después de su arribo se desvinculó de la institución gracias a un acuerdo de ambas partes.

"Ahora quiero tratar de hacer los méritos suficientes para que el día de mañana los dirigentes se fijen en mí. Sería hermoso volver a representar a River, pero no sé si algún día a pasar, aunque creo que en algún momento nos vamos a volver a cruzar", le dijo a principios de mayo 2020 a Goal.

Por lo pronto, actualmente el DT se encuentra al frente de Al Duhail de Qatar desde marzo de 2022, por lo que en caso de que sea el elegido el Millonario debería afrontar una compleja negociación con un club al que no se lo convence desde el dinero.

MATÍAS BISCAY

Sin Gallardo, lógicamente todas las miradas apuntan rápidamente a quien estuvo con él desde el minuto cero, incluso antes cuando hizo su primera experiencia en Nacional de Uruguay. Su amigo desde hace más de dos décadas quedará en la encrucijada de acompañar al Muñeco a donde lleve su carrera o la de tomar el mando en un plantel al que conoce como nadie y al cual dirigió en dos de los partidos más importantes de los últimos tiempos: las finales de las Copas Libertadores contra Tigres, en 2015, y frente a Boca en Madrid, en 2018.

MARTÍN DEMICHELIS

Su nombre apareció en tiempos de coronavirus y entrevistas durante la inactividad. Actualmente en el Sub-19 de Bayern Munich, en mayo de este año el exdefensor confesó: "Algún día sueño con entrenar a River. Llevo años capacitándome para eso, pero ahora está Gallardo y hay que dejarlo tranquilo". Ya sin el Muñeco, su nombre parece empezar a ganar enteros.

RICARDO GARECA

No muchos entrenadores tienen la espalda suficiente como para sentarse en el banco de River y soportar la sombra del ciclo Gallardo. Uno de ellos es el Tigre, que se encuentra libre luego de su salida de la Selección de Perú y tiene un pasado exitoso como futbolista del club.

ARIEL HOLAN

Formó parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda que devolvió a River a la máxima categoría. Su trabajo como primer entrenador en Defensa y Justicia lo catapultó hasta Independiente donde ganó la Copa Sudamericana 2017. En 2018 quedó afuera de la Copa Libertadores a manos del River de Gallardo, en un partido muy polémico en Núñez. En el último tiempo ha pasado por diversos países de América: tuvo un fugaz paso de dos meses por Santos, estuvo en México y en mayo de 2022 regresó a Universidad Católica, donde había estado en 2020.

PABLO AIMAR

El Payaso aún no tiene experiencia con un equipo profesional, pero está siendo muy elogiada su tarea al frente de la Selección argentina Sub-17 y sentado en la mesa que conduce los destinos de todas las categorías de la Albiceleste. Su regreso como jugador en el 2015 no fue lo que esperaba, pero sin dudas tendrá alguna vez la oportunidad de dirigir al Millonario. "Ojalá que, si en algún momento se tiene que ir Marcelo, Aimar pueda estar ahí porque tiene todo para ser el técnico de River. Me encantaría. Creo que Pablo reúne todas las características para poder serlo: conoce el club, se crió ahí, sabe cómo se piensa, tiene el carácter. Ha aprendido muchísimo en el tiempo en el que estuvo como jugador", aseguró su excompañero de ataque Javier Saviola en un Instagram Live con Lito Costa Febre.

EDUARDO COUDET

Uno de los técnicos jóvenes mejor posicionados del fútbol argentino, sobre todo luego de ganar la Superliga en Racing. Después de un gran paso por Inter de Porto Alegre, desde noviembre de 2020 está en Celta de Vigo, pero en Núñez lo recuerdan con cariño y el Chacho sabe que, tarde o temprano, tendrá su posibilidad.

ALEXANDER MEDINA

El actual entrenador de Vélez no tiene ningún tipo de vínculo con el club, pero cuenta con un plus: su amistad con Gallardo, quien supo dirigirlo cuando comenzó su carrera en Nacional y el Cacique era parte del plantel. Sin embargo, la floja campaña que realizó en el Fortín -más allá de haber eliminado a River en la que sería la última Libertadores del Muñeco- parece dejarlo bastante atrás en la lista de prioridades.

ENZO FRANCESCOLI

No son pocos los que piensan que el Príncipe podría dejar el cargo de manager y largarse a la dirección técnica por primera vez en su vida. Sin embargo, al uruguayo nunca le picó el bichito de volver a un campo de juego y se lo nota muy cómodo en su trabajo como nexo entre el Muñeco, el plantel y la dirigencia, metido en la elección de refuerzos y coordinación.

SEBASTIÁN BECCACECE

Si bien su nombre parecía seducir por su perfil de juego ofensivo, que lo llevó a conseguir grandes resultados en Defensa y Justicia, la fuerte pelea que tuvo con Gallardo en el último cruce entre River y el Halcón parecen sacarlo de consideración, especialmente por el rechazo que provoca en los hinchas.