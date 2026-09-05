La Federación Neerlandesa de Fútbol ha entrado en la puja por hacerse con los servicios de la joven promesa marroquí Amir Bouhamdi, jugador del PSV Eindhoven, después de tomar la iniciativa de contactar con el joven futbolista en un intento de convencerle para que elija representar a la selección de los Países Bajos a nivel internacional en los próximos años.

Según el sitio web marroquí "Hespress", la Federación Neerlandesa presta un interés especial a Bouhamdi, aprovechando que posee la doble nacionalidad marroquí y neerlandesa, además de los prometedores niveles que ofrece en el PSV Eindhoven, club conocido por su gran dedicación a la formación y el desarrollo de jóvenes talentos.

La Federación Neerlandesa se movió de forma temprana para intentar captar a Bouhamdi, al considerarlo uno de los talentos que podrían conformar el futuro de la selección de los Países Bajos. Sin embargo, el jugador dejó clara su postura y optó por representar a la selección de Marruecos en lugar de cambiar su destino internacional.

El sitio web señaló que Bouhamdi comunicó a la Real Federación Marroquí de Fútbol durante los últimos días su decisión de representar a la selección nacional, poniendo así fin a los movimientos neerlandeses destinados a convencerle de defender los colores de los Países Bajos en el futuro.

Esta decisión llega en un momento en el que el jugador continúa construyendo su futuro en el PSV Eindhoven, después de que el club neerlandés lograra asegurar su continuidad en sus filas mediante la ampliación de su contrato hasta el verano de 2031, en un paso que refleja la magnitud de la confianza que tiene depositada por parte de la dirección del club y los cuerpos técnicos.

Bouhamdi se había incorporado a la academia del PSV Eindhoven en 2017, cuando tenía nueve años, y desde entonces fue progresando por las distintas categorías inferiores del club, antes de continuar su ascenso de forma gradual y acercarse cada vez más al círculo del primer equipo.