«Los números son impresionantes»: De la Fuente desvela el secreto de una España que no cae

Luis de la Fuente, seleccionador de España, se mostró satisfecho con la victoria por 3-1 ante la República Checa, destacando que su equipo ofreció una primera parte brillante, antes de que su nivel bajara tras el descanso. Al mismo tiempo, subrayó la importancia de seguir sumando triunfos, pese a las ausencias y los numerosos cambios en el once.

De la Fuente declaró tras el partido: "Esto refleja lo que decimos una y otra vez, que es el nivel futbolístico de todos los equipos a los que nos enfrentamos. Si tienen su mejor día, cualquier rival puede hacerte daño. Todos los equipos tienen calidad".

El técnico español reconoció que su equipo perdió parte de su fluidez en la segunda parte, atribuyéndolo en parte a los cambios que realizó y que afectaron al ritmo del encuentro.

Y añadió: "En la segunda parte nos faltó fluidez. Los cambios rompieron el partido y perdimos ese brillo que mostramos durante la primera mitad. El equipo quedó un poco desequilibrado en ese aspecto".

Pese a ello, el descenso en el rendimiento no restó satisfacción por el resultado, pues afirmó: "Estamos muy contentos. Otra victoria, y los números son impresionantes", en referencia a que España mantiene su racha de partidos sin perder.

De la Fuente quiso resaltar la capacidad de la selección española para mantener su nivel competitivo pese a los importantes cambios en el once, con la ausencia de varios jugadores clave, entre ellos Grimaldo, Ferran Torres, Nico Williams y Fabián Ruiz.

Y explicó: "Quería destacar eso. El equipo no deja de crecer y aporta jugadores para el futuro. Hemos terminado con un solo jugador que disputó la final del Mundial, y es un equipo que sigue generando mucha ambición".

El seleccionador español reafirmó su apuesta por ampliar el abanico de opciones y dar oportunidades a los nuevos elementos, al afirmar: "Seguiremos apostando por esta idea y por este modelo", deseando al mismo tiempo una pronta recuperación de todos los ausentes, y agregando: "Necesitamos que todos estén en un estado óptimo".

De la Fuente también habló del aspecto humano que tuvo el partido, después de que el duelo ante la República Checa supusiera su reencuentro con Santi Denia y Pablo Amo, miembros de su antiguo cuerpo técnico, y señaló: "Tenemos grandes recuerdos juntos. Son dos grandes profesionales".

Asimismo, el técnico español elogió el rendimiento de la selección checa, destacando su evolución, su presión y su calidad, y pronosticó un buen futuro para el proyecto que dirige Denia, pese a la derrota ante España.