El Barcelona afronta el duelo ante el Deportivo Alavés con la ambición de prolongar sus buenos resultados en casa, cuando reciba a su rival este sábado en el estadio Spotify Camp Nou, en el marco de la undécima jornada de LaLiga, en un partido cargado de cifras llamativas, entre el deseo de los locales de confirmar su superioridad histórica y los intentos de los visitantes por repetir la sorpresa del último enfrentamiento entre ambos.

La red especializada en estadísticas "Opta" reveló un conjunto de cifras y datos interesantes de cara al encuentro, entre los que destaca que el Alavés logró poner fin a la larga racha del Barcelona sin derrotas ante él en LaLiga, tras imponerse por un gol a cero el pasado mayo, devolviendo a la actualidad un recuerdo poco frecuente que solo se había repetido una vez en la historia de los enfrentamientos entre ambos equipos.

Aquella derrota había puesto fin a una racha de 16 partidos consecutivos del Barcelona sin perder ante el Alavés en la competición, en los que cosechó 14 victorias y dos empates. El conjunto catalán solo ha perdido dos partidos consecutivos ante su rival en la liga en una ocasión, entre los años 1999 y 2000.

En cambio, las cifras históricas en el estadio del Barcelona no parecen alentadoras para el Alavés, que arrastra una racha negativa que se ha extendido a 8 partidos consecutivos sin ganar como visitante ante el conjunto catalán en la liga, tras sumar un único empate frente a 7 derrotas.

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La última victoria del Alavés en el feudo del Barcelona se remonta a septiembre de 2016, cuando ganó por 2-1, en un partido en el que Mauricio Pellegrino dirigía técnicamente al equipo, mientras que Luis Enrique ocupaba el banquillo de los locales.

El Barcelona, por su parte, posee una cifra ofensiva llamativa en su estadio, tras lograr marcar en los últimos 36 partidos disputados en casa en LaLiga, con 108 goles, la racha goleadora más larga en sus partidos como local en la competición desde el año 2014, cuando marcó en 56 partidos consecutivos, con un total de 193 goles.

Por otro lado, el Alavés vive una etapa complicada, tras no conseguir ganar en sus últimos 6 partidos en LaLiga, con dos empates frente a 4 derrotas, quedando a las puertas de una racha negativa que no sufría desde enero de 2025, cuando se quedó sin victorias en 7 partidos consecutivos, con 4 empates y 3 derrotas.

Las diferencias entre ambos equipos no se limitan a los resultados, sino que se extienden al estilo de juego y a la posesión, ya que el Barcelona encabeza la lista de los equipos que más ejecutan cadenas de pases que incluyen 10 pases o más en juego abierto en la presente temporada 2026-2027, tras hacerlo en 245 ocasiones.

En cambio, el Alavés figura entre los equipos que menos ejecutan este tipo de pases, con un registro de solo 54 cadenas, y únicamente le superan en este apartado el Getafe con 33 cadenas y el Sevilla con 51 cadenas, lo que refleja el claro contraste en la naturaleza del juego entre ambos equipos.

La superioridad del Barcelona se muestra también en su capacidad para evitar ir por detrás en el marcador, ya que es el equipo que menos tiempo ha pasado por detrás en los partidos de liga esta temporada, con un total de solo 43 minutos, y además pertenece a un grupo de cinco clubes que no han perdido ningún punto tras ponerse por delante en el marcador, junto al Levante, el Athletic de Bilbao, la Real Sociedad y el Real Madrid.

Entre una superioridad histórica en su estadio, una racha goleadora excepcional y el continuo padecer del Alavés lejos de su campo, el enfrentamiento se presenta como una nueva prueba para el Barcelona con el fin de confirmar su ventaja, pero el resultado del encuentro del pasado mayo recuerda a los locales que su rival es capaz de dar la vuelta a las cuentas.