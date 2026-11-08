Los números hablan: Raphinha y Yamal superan por sí solos a todo el Atlético de Madrid

El dúo del Barcelona, Raphinha y Lamine Yamal, supera por completo al Atlético de Madrid en cuanto a número de goles marcados en LaLiga esta temporada.

Ambos jugadores han anotado juntos 25 goles, frente a los 22 goles del conjunto madrileño con todos sus jugadores.

Antes del esperado enfrentamiento entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, la tarde de este domingo, Raphinha encabeza la lista de goleadores del equipo catalán en LaLiga con 15 goles, seguido de Lamine Yamal con 10 goles, de modo que el dúo representa más de la mitad de los goles del Barcelona en la liga, donde los jugadores del conjunto catalán han marcado 46 goles en total a lo largo de 11 partidos.

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Los rojiblancos ocupan el tercer puesto entre los equipos más goleadores de la competición, con 22 goles, por detrás del Real Madrid, con 31 goles, y del Barcelona, líder con 46 goles.

La fuerza del dúo no se limita a los partidos que el Barcelona disputa en casa, ya que Raphinha y Lamine Yamal han marcado juntos 11 goles fuera de su estadio en la liga, la misma cifra que el Atlético de Madrid ha anotado en su estadio Metropolitano hasta ahora.

Las cifras también revelan la gran influencia del dúo en el ataque del Barcelona, tras alcanzar juntos los 32 goles en todas las competiciones, con 19 goles de Raphinha y 13 de Lamine Yamal, de un total de 60 goles marcados por el Blaugrana durante los primeros 15 partidos oficiales de esta temporada.

Raphinha encabeza la tabla de goleadores de LaLiga esta temporada, con 15 goles, seguido de la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, con 13 goles, luego Yamal con 10 goles, y por detrás de él el destacado delantero marroquí, Yasser Zabiri, con 9 goles.