Un informe del diario catalán "Mundo Deportivo" respondió a las declaraciones del portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, sobre que el Barcelona dispondrá de un día extra de descanso antes del Clásico, previsto para el próximo domingo, basándose en el historial de los enfrentamientos disputados tras los partidos de la Liga de Campeones de Europa, que muestra que el conjunto blanco ha contado históricamente con más días de descanso que su rival.

Mourinho había planteado la cuestión tras el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Leipzig, al declarar: "En este momento, tenemos 24 horas menos que el Barcelona para descansar antes del Clásico".

La queja del técnico portugués se produjo en un contexto en el que el Real Madrid disputó su partido europeo el miércoles en su estadio, mientras que el Barcelona jugó ante el Paris Saint-Germain el martes en la capital francesa, lo que obligó al conjunto catalán a regresar en un vuelo nocturno.

Pero el diario catalán consideró que las declaraciones de Mourinho no reflejan la imagen histórica completa, señalando que el Clásico se disputará el domingo a las nueve de la noche, horario que concede a ambos equipos el mayor periodo posible de descanso tras sus compromisos europeos.

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Los números dan al Barcelona un argumento histórico

Según el informe, y desde la temporada 2018-2019, el Clásico del domingo será el octavo enfrentamiento que se disputa durante el mes de octubre tras haber jugado ambos equipos partidos de la Liga de Campeones de Europa a mitad de semana.

Durante estos enfrentamientos, el Real Madrid ha dispuesto de 26 días de descanso entre los partidos de la Liga de Campeones de Europa y la Liga española, frente a los 23 días del Barcelona, según la estadística recogida por el diario.

El informe excluyó de los cálculos el Clásico de la temporada 2019-2020, que fue aplazado por el temor a que se produjeran incidentes violentos en el marco de la situación política que vivía Cataluña entonces a raíz del movimiento independentista.

Aquel partido estaba previsto para el sábado a la una de la tarde en el Camp Nou, después de que el Barcelona se enfrentara al Slavia de Praga en Praga el miércoles, mientras que el Real Madrid jugó ante el Galatasaray en Estambul el martes, en el mismo horario.

El Barcelona se vio más perjudicado por los horarios del sábado

El argumento del diario catalán no se limitó al total de días de descanso, sino que se extendió al número de veces que cada equipo se vio obligado a disputar el Clásico el sábado, tras un partido europeo celebrado el miércoles.

Según el informe, el Barcelona se enfrentó al Real Madrid en estas circunstancias en dos ocasiones, frente a una sola vez del conjunto blanco, lo que significa que el club catalán se vio sometido a este apretado calendario más que su rival.

El informe señaló que disputar el Clásico el domingo a las nueve de la noche representa el horario más tardío posible tras los partidos de la Liga de Campeones de Europa, teniendo en cuenta que el partido entre el Sevilla y el Osasuna se celebra el lunes, coincidiendo con la gala del Balón de Oro en Londres a las nueve de la noche.