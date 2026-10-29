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1. FC Köln v FC Schalke 04 - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm
Traducido por

¡Los nervios están a flor de piel en el Schalke! Una estrella del S04 se comporta de forma totalmente inapropiada durante la eliminación en la copa

DFB-Pokal
Dynamo Dresden vs Schalke 04
Dynamo Dresden
Schalke 04
H. Hwang
M. Muslic

El delantero estrella Hee-chan Hwang dio un empujón a su propio fisioterapeuta durante la sorprendente eliminación del FC Schalke 04 en la segunda ronda de la Copa de Alemania, en el campo del Dynamo Dresde, equipo de segunda división.

¿Qué ocurrió? Hacia el final de la primera parte, Hwang cayó al suelo tras disputar una carrera con el defensa del Dynamo Friedrich Müller y esperaba que el árbitro Wolfgang Haslberger señalara falta.

Sin embargo, el silbato no sonó y el delantero del Schalke se enfureció. Además, tuvo que recibir atención médica brevemente fuera del campo y después quiso volver al césped lo antes posible. Impaciente, Hwang empujó primero al cuarto árbitro y luego también apartó a un fisioterapeuta del S04. Este último solo intentaba calmar al surcoreano.

«Vi lo que hizo Hwang y no me gustó. Hablaremos de ello», recalcó tras el partido el entrenador del Schalke, Miron Muslic, que considera necesario aclarar lo sucedido. No obstante, también dejó claro que, en su opinión, Hwang tenía motivos para enfadarse por la falta que el árbitro no señaló: «Creo que fue una falta clara», afirmó.

Hee-chan Hwang aún no ha tenido suerte en el Schalke

Los Mineros habían incorporado a Hwang poco antes de que terminara el pasado mercado de fichajes de verano, cedido por un año por el Wolverhampton Wanderers. El jugador de 30 años todavía no ha convencido en el Schalke: suma una sola asistencia en seis partidos entre todas las competiciones. En Dresde, el internacional surcoreano, que ya había jugado en Alemania con el Hamburger SV (2018/19) y el RB Leipzig (2020/21), fue titular por segunda vez consecutiva.

SG Dynamo Dresden v FC Schalke 04 - DFB Cup 2026/27Getty Images
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Para el S04, el 0-2 en casa del 15.º de la segunda división supuso otro revés en una etapa difícil. El recién ascendido a la Bundesliga no gana desde mediados de septiembre y, de hecho, el 3-1 en casa del Union Berlín fue su única victoria de la temporada hasta la fecha. En sus últimos cinco partidos, el Schalke acumula tres derrotas y dos empates y ocupa el 16.º puesto de la liga, el de promoción por la permanencia.

¿Cómo quiere acabar el Schalke 04 con su sequía goleadora?

Además, desde el 3-1 ante el Union, el S04 solo ha marcado un gol en cinco partidos oficiales. «Tengo que defender a los delanteros. Como equipo, tenemos que generar mejor las ocasiones», dijo Muslic. El equipo debe llegar a una situación en la que los atacantes «incluso fallen ocasiones. Entonces sabré con certeza que estamos en el partido», añadió el técnico de 44 años.

El Schalke tendrá la oportunidad de hacerlo mejor el sábado, cuando reciba al RB Leipzig en Gelsenkirchen en la octava jornada de la Bundesliga. Ocho días después, el S04 visitará al TSG Hoffenheim antes del próximo parón de selecciones.

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