Los motivos por los que Boca rechazó a Lautaro Martínez

El delantero de la Selección argentina contó que a los 15 años, antes de llegar a las inferiores de Racing, se fue a probar al Xeneize y no quedó.

Lautaro Martínez se ganó el apodo de 'Toro' por su potencia física y su capacidad de llevarse puesto a cualquier defensor rival. Sin embargo, cuando era un adolescente, en Boca no le vieron potencial para convertirse en el goleador que es hoy: según reveló el delantero de Inter, en el Xeneize lo rechazaron en una prueba por todas las características que hoy se resaltan de su juego.

En diálogo con ESPN, el bahiense contó que, antes de llegar a las Inferiores de Racing, fue a probarse al club de la Ribera a los 15 años y no quedó: "A los 11 años me habían ido a buscar a Bahía y en ese momento mi mamá no me dejó ir porque era chico. A los 15 tomé la decisión de ir, estuve una semana y me dijeron que no tenía potencia ni velocidad, que trabajara eso y quizás en algún momento iba a poder volver. Ahí decidí volverme a casa".

Lautaro también recordó cómo fue su paso por , donde tampoco lo tomaron: "Eso fue más raro, porque hicimos un entrenamiento en el que jugamos los que nos probábamos contra los que jugaban en AFA y no toqué una pelota. En ese tipo de pruebas es difícil que a uno lo vean bien".