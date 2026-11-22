Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El BVB muestra una estabilidad defensiva impresionante y evita un tropiezo que antes parecía inevitable. Pero el pragmatismo del Dortmund también lo hace caminar por la cuerda floja.

«Apenas hemos concedido nada atrás, hemos estado muy sólidos. Es una cualidad que tenemos: somos la mejor defensa de Alemania», subrayó el jefe de la zaga del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, tras la trabajada victoria por 1-0 ante el Borussia Mönchengladbach el sábado en declaraciones a DAZN. Sobre su afirmación de que tienen la mejor defensa, añadió: «No sé cómo estaremos en Europa».

En lo que respecta a Alemania, Schlotterbeck tiene toda la razón: con solo siete goles encajados en diez partidos, el BVB posee la mejor defensa de la Bundesliga, por delante del Bayern y del SC Friburgo, ambos con diez tantos recibidos. En cuanto a las cinco grandes ligas europeas, cuando Schlotterbeck habló el Dortmund todavía tenía por delante al Arsenal. Pero, como los Gunners tuvieron que recoger dos veces el balón de su red el sábado por la noche ante el Newcastle United (2-2), ahora también suman siete goles encajados, aunque, para ser justos, han disputado ya once partidos, uno más que el BVB.

Así que, si se atiende a las cifras totales, Schlotterbeck puede dejar atrás su «no sé»: junto con el Arsenal y el Brighton & Hove Albion, el Dortmund tiene la defensa menos goleada de las cinco grandes ligas europeas.

Anuncios Anuncios

La solidez defensiva sustenta el buen momento del BVB

La solidez defensiva que el entrenador Niko Kovac ha implantado de forma impresionante en el Borussia volvió a ser en Mönchengladbach la base de tres puntos importantísimos, que supieron el doble de bien. Al fin y al cabo, tras el tropiezo del Bayern ante el 1. FC Colonia (1-1) el viernes , el Dortmund adelantó al club más laureado de Alemania y es líder después de diez jornadas. Suma 24 puntos, una cifra que a estas alturas solo había superado dos veces en su larga historia: en la temporada del título 2010/11 y, de nuevo, en la 2013/14. Además, el conjunto de Westfalia ya ha dejado su portería a cero seis veces en la liga en la temporada 2026/27.

Getty Images

Related Topics

Próximos partidos ARS Liga de Campeones 15:00 BVB Ver

Lo que, pese a una floja primera mitad, hace destacable esta victoria, bastante gris durante buena parte del encuentro, ante los Potros es que, en los últimos años, el BVB solía desaprovechar precisamente esta clase de partidos y de oportunidades tras un tropiezo previo del Bayern. Esta vez visitaba al colista, agradecido por cada punto y dispuesto a arañar, con la valentía de quien se ve en apuros, puntos extra para la lucha por la permanencia frente a un equipo de primer nivel.

Y como el Gladbach salió con enorme agresividad en la primera parte, al subcampeón le costó mucho entrar en el partido. «En la primera mitad no estuvimos lo bastante despiertos y perdimos demasiados balones fáciles», lamentó el inspirado autor del gol de la victoria, Felix Nmecha , en Sky. Schlotterbeck, por su parte, hizo autocrítica: «Una primera parte muy espesa, con muchos errores técnicos y poca precisión en los pases».

Anuncios

El internacional alemán atribuyó los problemas iniciales, entre otras cosas, al reciente parón de selecciones: «Estuvimos repartidos por toda Europa, y también por Asia y África. No volvimos a reunirnos hasta el jueves. A veces eso hace que estemos un poco espesos», explicó Schlotterbeck. Por eso, desde la perspectiva del BVB, resulta aún más positivo que el equipo se mantuviera sólido en defensa durante todo el partido, que no se dejara intimidar en un Borussia-Park por momentos encendido y que, tras el descanso, pudiera subir dos marchas también con el balón en los pies.

El BVB mejora y tiene la fortuna necesaria

Kovac contribuyó a ello al dar entrada a Waldemar Anton, lesionado durante el parón de selecciones, en lugar de un Joane Gadou que había tenido momentos desafortunados. También gracias a la influencia de Anton, el BVB empezó a imponerse mejor, ganó claramente en control y dominio, fue encerrando cada vez más a los locales y mantuvo la paciencia. El merecido premio fue el tardío y decisivo gol de Nmecha (minuto 80), que, eso sí, llegó porque el portero del Gladbach, Daniel Batz, no estuvo acertado. Quien quiera puede interpretarlo también como un aviso al Bayern: esta temporada, el BVB está encontrando asimismo la fortuna necesaria.

Anuncios

A eso se suma que el Dortmund tiene un entrenador que «una y otra vez acierta con sus decisiones», como elogió después el experto de Sky, Dietmar Hamann. Pasados los 70 minutos, Kovac retiró al delantero centro Fabio Silva y al habilidoso Konstantinos Karetsas para dar entrada al experimentado Marcel Sabitzer y a la gran promesa Mathis Albert. Ambos aportaron el impulso que resultó decisivo en la jugada del gol de la victoria: Albert encaró a su rival por la izquierda y metió el balón en el área; entre el barullo, Sabitzer se la dejó con inteligencia a Nmecha.

«Encuentran formas de ganar los partidos», destacó Hamann al referirse a la eficacia que caracteriza actualmente al Dortmund. Kovac, por su parte, quiso subrayar, con razón: «Los resultados nos acompañan. Pero creo que también dominamos y controlamos los partidos. No es que hayamos ganado encuentros así por suerte, sino que los hemos ganado merecidamente».

Anuncios

Una estadística preocupante inquieta al BVB

Sin embargo, el patrón claramente reconocible en la mayoría de las siete victorias ligueras de esta temporada también preocupa a Kovac. «En el fondo, siempre regalamos la primera parte», advirtió el técnico de 55 años en DAZN sobre una debilidad bastante importante que volvió a salir a la luz en Mönchengladbach.

Getty Images

Resulta casi alarmante: el último gol que el BVB había marcado hasta ahora en la primera parte de un partido de Bundesliga se remonta a más de dos meses atrás. Fue a mediados de septiembre, cuando Fabio Silva adelantó al equipo en el minuto 5 del 3-0 ante el SC Paderborn. Desde entonces, todos los goles ligueros del Dortmund han llegado después del descanso. En total, el Borussia solo ha marcado en la primera mitad tres de sus 17 goles en la Bundesliga esta temporada.

Anuncios

«Conseguimos marcar los goles en la segunda parte y encaminar el partido. Pero me gustaría que mis jugadores también lo lograran en la primera», advirtió Kovac. El margen con el que juega el BVB es demasiado estrecho. No siempre tendrá la paciencia necesaria, no siempre será el rival tan inofensivo en ataque como lo fue el Gladbach durante largos tramos y no siempre la fortuna le ayudará a sumar los tres puntos.

El pragmatismo de Kovac le sienta bien al BVB

«Si quieres que los partidos se abran», prosiguió Kovac en tono de advertencia, «tienes que intentar marcar lo antes posible y quizá hacer un segundo gol después. Entonces aparecen los espacios. Si el 0-0 se mantiene mucho tiempo, el rival está muy compacto, se cierra mucho y primero hay que encontrar la forma de jugar contra eso. Tenemos que trabajar en ello y mejorar».

Anuncios

Con todo, una cosa está clara: el pragmatismo que predica con el ejemplo Kovac le sienta bien al BVB en esta fase, pese a todas las voces que reclaman más espectáculo. «Para nosotros era importante ganar el primer partido después del parón de selecciones: los jugadores del Gladbach pudieron entrenarse juntos con normalidad; nosotros no, por la cantidad de internacionales que tenemos en el BVB (nota de la redacción). Hoy lo hemos conseguido, pero nada más», explicó Kovac, que sabe perfectamente que, si a finales de mayo hay algo que celebrar, nadie preguntará cómo llegaron los tres puntos en Mönchengladbach medio año antes.