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FBL-WC-2026-MATCH12-SWE-TUNAFP
Abdelmawgood Samir

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Los medios tunecinos estallan tras el 5-0: «Que se vaya Lemouch y quienes lo nombraron»

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Dura con las Águilas de Cartago

Medios tunecinos criticaron con dureza al seleccionador Sabri Lamouchi tras la goleada sufrida ante Suecia (1-5) en la madrugada del lunes, en el debut de las Águilas de Cartago en el Mundial 2026.

La emisora «Mosaïque FM» pidió su cese y el de quienes lo nombraron, y el portal «Kouargui» sentenció: «Túnez ha arruinado su debut en el Mundial 2026; una derrota que pone en riesgo su futuro en el torneo».

«Gnet» tituló: «Los vikingos aplastaron a las Águilas. La peor actuación de Túnez en un debut mundialista», y añadió: «Las esperanzas tunecinas se desvanecieron tras un grave error de Sakhi, que cedió el balón a Isaac».

Por su parte, «Afrique Foot» sentenció: «Las Águilas de Cartago se derrumbaron; sus debilidades defensivas quedaron claras y cometieron errores costosos».

La Agencia France-Presse había afirmado que: «La selección tunecina confirmó la impresión generalizada antes del Mundial de que se presenta al torneo como el equipo más débil del Grupo F», y la agencia otorgó al portero Chammakh una puntuación de 3 sobre 10, señalando: «No logró detener los dos primeros goles de Suecia».

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Lemouchy se defendió en beIN Sports: «La calidad individual marcó la diferencia; cometimos errores que los suecos aprovecharon y en el Mundial no se perdona nada».

Sus explicaciones no calmaron a la afición ni a la prensa, que cuestionaron su once y sus decisiones tácticas. Ante Japón el domingo, necesita soluciones urgentes para evitar otro tropiezo y mantener alive el sueño de la clasificación.

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