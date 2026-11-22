Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Donyell Malen estuvo muy acertado de cara a portería el sábado. El neerlandés marcó cuatro goles para la Roma ante el Parma (1-5) y volvió a impresionar a los medios italianos.

La Gazzetta dello Sport le da un 9 por su actuación ante el Parma. «El torbellino Malen ha vuelto a golpear y tira de la Roma». El diario deportivo de páginas rosas señala que esta temporada promedia más de un gol por partido.

«En definitiva, cuando el neerlandés está en el campo, la Roma prácticamente empieza ya con un 1-0 a favor». Malen ha marcado doce goles en once partidos de la Serie A esta temporada.

«Malen es, sin duda, el gran valor añadido del equipo de Gian Piero Gasperini», escribe Calciomercato, que le da un 9. «Tras quedarse sin marcar ante el Sassuolo (3-0), el torbellino neerlandés arrasa al Parma».

Anuncios Anuncios

También Corriere dello Sport le da un 9 al exjugador del PSV. «Cualquier comentario parece innecesario. Las cifras hablan por sí solas», escribe el diario deportivo. «Un 9 de nota, pero solo porque en la Roma el 10 está reservado exclusivamente a Paulo Roberto Falcão».

Related Topics

El exfutbolista de la Roma, que ya tiene 73 años, está considerado uno de los mejores jugadores de la historia del club y es conocido como el «Octavo rey de Roma».

En Leggo, el internacional neerlandés recibe igualmente un 9. «En la región natal de Giuseppe Verdi asume el papel de director de orquesta. Luego toma la batuta y crea una obra maestra con la que pone a la Roma por delante».

Anuncios

Así describe el diario italiano su actuación ante el Parma. «Pero la bestia está lejos de saciarse y marca otros dos. ¡Qué torbellino!».

Sky Sport proclama a Malen MVP. «Con cuatro goles, fue la estrella indiscutible», escribe el medio, que da al delantero un 8,5.