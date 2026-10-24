Sam Beukema es blanco de durísimas críticas en los medios italianos tras el espectacular empate ante la AS Roma (3-3). El defensa del Napoli entró el sábado en la segunda parte y, según varios periódicos, tuvo un papel negativo en la remontada de los romanos. Se le reprocha especialmente su actuación en el tardío 3-3. El término «disastro» (desastre) aparece de forma destacada en las valoraciones de Beukema en los medios italianos.

Beukema comenzó en el banquillo el gran duelo de la Serie A, pero tuvo que entrar en el minuto 52 para sustituir al lesionado Benoît Badiashile. El Napoli controlaba entonces el partido con una ventaja de 2-0, pero la Roma logró reaccionar. El neerlandés no consiguió aportar la estabilidad defensiva deseada.

Tras el encuentro, los medios deportivos italianos se muestran especialmente críticos con la actuación de Beukema. Tuttomercatoweb, Sky Italia y Calciomercato le dan un 5 al defensa, mientras que TuttoNapoli e Il Mattino son aún más severos y le ponen un 4,5.

A Beukema se le reprocha su indecisión al intervenir en el gol con el que Matías Soulé recortó distancias. Según TuttoNapoli, el exjugador del AZ dudó de forma evidente, lo que dio al atacante demasiado espacio para generar peligro. También Il Mattino señala la deficiente actuación del neerlandés, que no habría mostrado suficiente contundencia en sus acciones defensivas.

Sin embargo, las críticas más duras se centran en lo ocurrido en los últimos instantes. En el minuto 89, Beukema cayó al suelo tras un leve contacto con Leonardo Balerdi mientras la Roma continuaba el ataque. La Gazzetta dello Sport es especialmente dura en su valoración y sostiene que el neerlandés fingió haber recibido un codazo con la esperanza de que el árbitro detuviera el juego. «¡Teatrero!»

El VAR tampoco vio motivos para anular el gol, por lo que el Napoli volvió a dejar escapar una ventaja. Según los medios italianos, Beukema debería haber seguido en pie tras el mínimo contacto y haber cumplido con sus tareas defensivas. En lugar de eso, permaneció en el suelo, lo que dio espacio a Balerdi para marcar de cabeza el empate.

Calciomercato habla de una entrada al campo dramática y sostiene que Beukema defraudó por completo la confianza del entrenador Massimiliano Allegri. El medio no solo reprocha al defensa sus dudas en el gol de Soulé, sino que también habla de «quasi simulazione» de Beukema en el 3-3.







