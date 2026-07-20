Los medios internacionales reaccionan ante la victoria de España en el Mundial: «¡Buenas noches a los sinvergüenzas de Buenos Aires!»

En España y en todo el mundo, la gente celebra el triunfo de la selección española en la final del Mundial. Un gol de Ferran Torres en la prórroga dio la victoria a España por 1-0 ante Argentina, desatando la alegría en los medios internacionales.

Los ingleses, eliminados por Argentina, celebran la victoria. «España gana el Mundial en un triunfo del fútbol sobre los delitos de Argentina», afirma The Telegraph. «Ha tardado, pero por fin el deporte ha triunfado. España es campeona y el fútbol sale ganando. Messi y Argentina no merecían nada; solo cometieron faltas. Un fútbol feo y antideportivo que recibió lo que se merecía».

«Gracias a los dioses del fútbol», celebra The Sun. «Gracias a Ferran Torres y a España. Gracias y buenas noches a los sinvergüenzas de Buenos Aires. Argentina tuvo que pagar por fin por su intento de convertir un partido de fútbol en una pelea callejera».

«España. La inevitable España. Solo España podía ganar esta final, porque un triunfo de Argentina habría sido un insulto al fútbol», comenta La Gazzetta dello Sport. «Un triunfo magnífico, empañado solo por la decisión del rival de no jugar. Magnífica España, fea Argentina».

«Argentina luchó, pero luego se derrumbó el muro», añade el *Corriere della Sera*. «La victoria fue el momento culminante del partido, avivado por el sol abrasador y las provocaciones de los argentinos. A Argentina le faltó inspiración y fuerza tras su largo viaje hasta la final. El baile final de Messi degeneró en una actuación lenta y sin ritmo».

Desde Francia, eliminada en semis por España, llegan felicitaciones al nuevo campeón: «Los nuevos reyes. España dominó a una selección argentina que no disparó hasta el 117. Dos años tras la Euro, La Roja ratificó su trono mundial. España dominó un partido decepcionante y descoordinado frente a una selección argentina apenas reconocible y totalmente inofensiva», afirma L’Équipe.

Le Parisien cree que España inicia una era de dominio: «El mundo está a sus pies. Estos españoles, que mueven el balón con tanta destreza que casi vuelven locos a sus rivales, tienen en sus manos el trofeo del Mundial. España vuelve a ganar el título mundial 16 años después de 2010, el segundo de su historia».